Интерьер обновленного Tank 300
17 декабря
Популярный в России рамный внедорожник подготовили для наших суровых условий
GWM представил рестайлинговую версию...
Интерьер Geely Galaxy M9
17 декабря
В Россию привезли мощный семейный кроссовер: известны цены
В России начались продажи кроссовера Geely...
Правила тонировки автомобилей ужесточили: подробности
17 декабря
17 декабря
В России иностранных водителей начнут...

Доступные «некитайские» кроссоверы в РФ: интересные модели

Список самых дешевых кроссоверов некитайских брендов в России

В 2025 году российский рынок автомобилей продолжает эволюцию. Несмотря на доминирование китайских марок, автомобилисты все чаще смотрят на предложения других стран. В продаже появились новые кроссоверы от глобальных производителей, которые можно купить по цене до 4 миллионов рублей.

Москвич М70 и М90 — первые фото и дата старта!

Среди новых моделей выделяется кроссовер Москвич 3. Он оснащен полуторалитровым двигателем мощностью 150 л. с. и доступен с механической коробкой передач либо вариатором. Привод предполагает только переднюю ось. Минимальная цена составляет 1 913 000 рублей, что делает модель одной из самых доступных среди некитайских кроссоверов.

Еще одним интересным предложением является Solaris HC, который будет доступен с двумя вариантами двигателей: 1,6 литра (с мощностью 121 или 123 л. с.) и 2,0 литра (150 л. с.). Трансмиссия может быть механической или автоматической, а привод передним или полным. Цены начинаются от 2 390 000 рублей.

Кроссовер Xcite X-Cross 7 также достоин внимания. Он оборудован полуторалитровым мотором на 147 л. с. и вариатором, стоимость начинается с 2 499 000 рублей.

Для тех, кто ищет более мощные варианты, доступны KGM Tivoli и KGM Korando.

Оба кроссовера имеют полуторалитровые двигатели мощностью 163 л. с. и автоматическую коробку передач. Tivoli стоит от 2 940 000 рублей, в то время как Korando начинается от 3 190 000 рублей и предлагает выбор между передним и полным приводом.

Solaris HC
Москвич 3
KGM Korando
KGM Tivoli
Xcite X-Cross 8
Ранее «За рулем» сообщал, что кроссоверы GAC GS3 и минивэны M8 российской сборки вышли в продажу и подешевели.

Источник:  Autonews
Ушакова Ирина
Фото:freepik / gpointstudio
17.12.2025 
Фото:freepik / gpointstudio
