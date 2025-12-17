Доступные «некитайские» кроссоверы в РФ: интересные модели

Список самых дешевых кроссоверов некитайских брендов в России

В 2025 году российский рынок автомобилей продолжает эволюцию. Несмотря на доминирование китайских марок, автомобилисты все чаще смотрят на предложения других стран. В продаже появились новые кроссоверы от глобальных производителей, которые можно купить по цене до 4 миллионов рублей.

Среди новых моделей выделяется кроссовер Москвич 3. Он оснащен полуторалитровым двигателем мощностью 150 л. с. и доступен с механической коробкой передач либо вариатором. Привод предполагает только переднюю ось. Минимальная цена составляет 1 913 000 рублей, что делает модель одной из самых доступных среди некитайских кроссоверов.

Еще одним интересным предложением является Solaris HC, который будет доступен с двумя вариантами двигателей: 1,6 литра (с мощностью 121 или 123 л. с.) и 2,0 литра (150 л. с.). Трансмиссия может быть механической или автоматической, а привод передним или полным. Цены начинаются от 2 390 000 рублей.

Кроссовер Xcite X-Cross 7 также достоин внимания. Он оборудован полуторалитровым мотором на 147 л. с. и вариатором, стоимость начинается с 2 499 000 рублей.

Для тех, кто ищет более мощные варианты, доступны KGM Tivoli и KGM Korando.

Оба кроссовера имеют полуторалитровые двигатели мощностью 163 л. с. и автоматическую коробку передач. Tivoli стоит от 2 940 000 рублей, в то время как Korando начинается от 3 190 000 рублей и предлагает выбор между передним и полным приводом.

