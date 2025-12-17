«Москвич» начал делать новые модели: что будет со старыми

На «Москвиче» ответили на вопрос о судьбе старых моделей после запуска новых

На заводе «Москвич» стартовало серийное производство новых кроссоверов классов C и D, которые получили названия Москвич М70 и Москвич М90.

Как стало известно из источников, текущая модельная линейка, включая кроссоверы Москвич 3 в различных версиях, электрическую модель Москвич 3е, седан Москвич 6 и семиместный кроссовер Москвич 8, останется в производстве, как сообщили представители пресс-службы компании.

Следует подчеркнуть, что новые модели начнут формировать отдельную М-серию с уникальным логотипом, который напоминает трезубец кремлевской стены.

В то время как традиционные автомобили Москвич основаны на моделях китайского производителя JAC, новая М-серия будет основана на автомобилях марки MG.

