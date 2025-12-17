#
Шильдик "Москвич"
17 декабря
«Москвич» начал делать новые модели: что будет со старыми

На «Москвиче» ответили на вопрос о судьбе старых моделей после запуска новых

На заводе «Москвич» стартовало серийное производство новых кроссоверов классов C и D, которые получили названия Москвич М70 и Москвич М90.

Москвич М70 и М90 — первые фото и дата старта!

Как стало известно из источников, текущая модельная линейка, включая кроссоверы Москвич 3 в различных версиях, электрическую модель Москвич 3е, седан Москвич 6 и семиместный кроссовер Москвич 8, останется в производстве, как сообщили представители пресс-службы компании.

Следует подчеркнуть, что новые модели начнут формировать отдельную М-серию с уникальным логотипом, который напоминает трезубец кремлевской стены.

В то время как традиционные автомобили Москвич основаны на моделях китайского производителя JAC, новая М-серия будет основана на автомобилях марки MG.

Москвич М70
Москвич М90
Москвич 3
Москвич 6
Москвич 8

Ранее «За рулем» сообщал, что кроссоверы GAC GS3 и минивэны M8 российской сборки вышли в продажу и подешевели.

Источник:  «Российская газета»
Ушакова Ирина
Фото:Владимир Смирнов/ТАСС
17.12.2025 
Фото:Владимир Смирнов/ТАСС
