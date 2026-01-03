Эти кроссоверы ходят до 300 000 км без капремонта: называем модели

Топ-5 надежных японских кроссоверов за 1,5 млн рублей

На вторичном рынке есть кроссоверы возрастом до десяти лет, которые могут без капитального ремонта пройти до 300 000 километров при своевременном обслуживании. Эксперты «Авто. ру» выделяют пять японских моделей стоимостью до 1,5 миллионов рублей.

Toyota RAV4 (XA40) славится надежностью своих силовых агрегатов. Атмосферные двигатели 2.5 серии 2AR-FE и 2.0 серии 3ZR-FE, при надлежащем уходе, демонстрируют большой срок службы. Однако у двухлитрового мотора иногда фиксируются течи и повышенный расход масла.

Полноприводная система автомобиля работает надежно, а механическая коробка передач считается одной из лучших в своем классе. Вариатор способен прослужить до 300 000 километров, если его правильно охлаждать и вовремя менять масло. Ходовую часть требуется периодически обслуживать, включая замену сайлентблоков, а лакокрасочное покрытие подвержено сколам.

Toyota RAV4

Honda CR-V отличается высокой надежностью двигателей, которые могут проехать более 350 000 километров при нормальном обслуживании. Как механическая, так и автоматическая коробки передач славятся надежностью при регулярной замене масла.

Honda CR-V

Полный привод работает стабильно, а подвеска авто выдерживает большие пробеги без значительных затрат на ремонт. Коррозия кузова сильно проявляется только у машин после некачественного ремонта.

Mazda CX-5 с атмосферными бензиновыми двигателями Skyactiv также может проехать 300 000-350 000 километров, хотя могут возникнуть проблемы с течью масла и выходом катушек из строя. Дизельные версии требуют более внимательной диагностики. Коробки передач используют ресурс не менее 200 000 километров, а полноприводная муфта показывает надежность, если избежать влаги.

Mazda CX-5

Subaru Forester с атмосферными моторами FB20 и FB25 демонстрируют хорошую выносливость, однако после 100 000-150 000 километров может увеличиваться расход масла. Турбированный двигатель FA20 более чувствителен к качеству топлива.

Subaru Forester

Вариаторы Lineartronic служат 120 000-140 000 километров до первых признаков износа, в то время как механическая коробка отличается долговечностью. Подвеска крепкая, кузов хорошо защищен от коррозии, но отдельные зоны требуют дополнительного контроля.

Mitsubishi Outlander с атмосферными двигателями 2.0 и 2.4 семейства 4B обладает простой конструкцией и способен проехать до 300 000 километров. Топовый V6 тоже отличается надежностью, если за ним правильно ухаживать.

Mitsubishi Outlander

Вариатор JF011E, ранее встречающийся на первых моделях, стабилен при аккуратной эксплуатации, автоматическая коробка с V6 служит от 200 000 километров. Подвеска прочная, но ступичные подшипники могут нуждаться в замене раньше других частей. Лакокрасочное покрытие и интерьер менее устойчивы, чем у многих конкурентов.

