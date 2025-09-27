#
Разборка неделиЖурнал на домУтильсбор с 1 ноябряГид по запчастямСкидки на автоРейтингиСделано в СССРВопрос экспертуПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
BMW iX5
27 сентября
Новый водородный кроссовер BMW увидит свет уже совсем скоро
BMW готовит серийное производство водородного...
Эти немецкие машины с пробегом очень популярны у россиян
27 сентября
Эти немецкие машины с пробегом очень популярны у россиян
«Авито Авто»: BMW стала самой популярной маркой...
Subaru Legacy
27 сентября
Subaru сняла с производства культовую и широко известную модель
Subaru завершила производство модели Legacy,...

Юбилейная версия кроссовера Honda CR-V вышла на рынок: в чем ее особенности?

В КНР стартовали продажи юбилейной версии Honda CR-V — Global 30 Years of Glory

В Китае начались продажи юбилейной версии кроссовера Honda CR-V под названием Global 30 Years of Glory.

Honda CR-V Global 30 Years of Glory
Honda CR-V Global 30 Years of Glory

Рекомендуем
Гид по выбору автомобильного аккумулятора в 2025-2026

Новый автомобиль предлагается в бензиновом и гибридном вариантах, а до 31 октября на него действует скидка в 5600 долларов – цена бензиновой модели составляет всего 20 тысяч долларов, а гибридной – 22,5 тысячи долларов.

Внешние изменения юбилейной версии практически не отличаются от модели 2024 года, хотя у нее имеется крупная черная решетка радиатора, узкие фары и черные детали на переднем бампере.

Honda CR-V Global 30 Years of Glory
Honda CR-V Global 30 Years of Glory
Выбираем запчасти и аксессуары правильно Какой купить аккумулятор, тормозные колодки или какое моторное масло предпочесть? На все эти вопросы ответили наши эксперты.
РЕЙТИНГИ «ЗА РУЛЕМ»

Экран медиасистемы увеличен до 12,3 дюйма. Также автомобиль оборудован многофункциональным трехспицевым рулевым колесом, кнопочным переключателем передач для гибридной версии, беспроводной зарядкой на 50 Вт для смартфонов и системой мониторинга состояния водителя.

Интерьер Honda CR-V Global 30 Years of Glory
Интерьер Honda CR-V Global 30 Years of Glory

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

Размеры автомобиля составляют 4703х1866х1680 мм, а колесная база равна 2700 мм. Бензиновая версия оснащена 1,5-литровым двигателем мощностью 193 л.с., который работает с вариатором. У гибридной версии установлен 2,0-литровый атмосферный бензиновый мотор мощностью 150 л.с. и электромотор на 184 л.с., которые управляются электромеханическим вариатором e-CVT.

  • «За рулем» можно читать и в MAX
Источник:  ITHome
Подпишитесь на «За рулем» в
Лежнин Роман
Фото:ITHome
Количество просмотров 15
27.09.2025 
Фото:ITHome
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Honda CR-V (1)

— Ужасный автомобиль, не советую.
Honda CR-V  2017
/ срок владения: 6 месяцев - 1 год
Достоинства:
я не нашел
Недостатки:
сплошное г за такие деньги!
Комментарий:
недаром продажи 100 штук в месяц, трудно найти полных идиотов.
-45