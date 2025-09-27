Юбилейная версия кроссовера Honda CR-V вышла на рынок: в чем ее особенности?
В Китае начались продажи юбилейной версии кроссовера Honda CR-V под названием Global 30 Years of Glory.
Новый автомобиль предлагается в бензиновом и гибридном вариантах, а до 31 октября на него действует скидка в 5600 долларов – цена бензиновой модели составляет всего 20 тысяч долларов, а гибридной – 22,5 тысячи долларов.
Внешние изменения юбилейной версии практически не отличаются от модели 2024 года, хотя у нее имеется крупная черная решетка радиатора, узкие фары и черные детали на переднем бампере.
Экран медиасистемы увеличен до 12,3 дюйма. Также автомобиль оборудован многофункциональным трехспицевым рулевым колесом, кнопочным переключателем передач для гибридной версии, беспроводной зарядкой на 50 Вт для смартфонов и системой мониторинга состояния водителя.
Размеры автомобиля составляют 4703х1866х1680 мм, а колесная база равна 2700 мм. Бензиновая версия оснащена 1,5-литровым двигателем мощностью 193 л.с., который работает с вариатором. У гибридной версии установлен 2,0-литровый атмосферный бензиновый мотор мощностью 150 л.с. и электромотор на 184 л.с., которые управляются электромеханическим вариатором e-CVT.
- «За рулем» можно читать и в MAX