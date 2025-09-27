Юбилейная версия кроссовера Honda CR-V вышла на рынок: в чем ее особенности?

В КНР стартовали продажи юбилейной версии Honda CR-V — Global 30 Years of Glory

В Китае начались продажи юбилейной версии кроссовера Honda CR-V под названием Global 30 Years of Glory.

Honda CR-V Global 30 Years of Glory

Новый автомобиль предлагается в бензиновом и гибридном вариантах, а до 31 октября на него действует скидка в 5600 долларов – цена бензиновой модели составляет всего 20 тысяч долларов, а гибридной – 22,5 тысячи долларов.

Внешние изменения юбилейной версии практически не отличаются от модели 2024 года, хотя у нее имеется крупная черная решетка радиатора, узкие фары и черные детали на переднем бампере.

Honda CR-V Global 30 Years of Glory

Экран медиасистемы увеличен до 12,3 дюйма. Также автомобиль оборудован многофункциональным трехспицевым рулевым колесом, кнопочным переключателем передач для гибридной версии, беспроводной зарядкой на 50 Вт для смартфонов и системой мониторинга состояния водителя.

Интерьер Honda CR-V Global 30 Years of Glory

Размеры автомобиля составляют 4703х1866х1680 мм, а колесная база равна 2700 мм. Бензиновая версия оснащена 1,5-литровым двигателем мощностью 193 л.с., который работает с вариатором. У гибридной версии установлен 2,0-литровый атмосферный бензиновый мотор мощностью 150 л.с. и электромотор на 184 л.с., которые управляются электромеханическим вариатором e-CVT.