Названы самые популярные у россиян автомобили с пробегом

По данным агентства «Автостат», за месяц было продано 588,7 тыс. машин с пробегом, что на 12% больше, чем в тот же период прошлого года.

Словно в дорогой яхте! Как едет и сколько стоит премиум не из Китая?

По итогам одиннадцати месяцев рынок б/у также в плюсе: с января по ноябрь текущего года россияне приобрели 5,7 млн подержанных легковушек, нарастив объемы на 2,7% в годовом сравнении.

Традиционно рейтинг самых популярных марок возглавила Lada, на которую пришлось 134,7 тыс. проданных автомобилей.

За ней следуют Toyota, Kia, Hyundai и Volkswagen.

Среди конкретных моделей лидирует легендарная «копейка» – Lada 2107, которая нашла нового владельца 12,6 тыс. раз.

В пятерку фаворитов также вошли Kia Rio, Hyundai Solaris, Lada 4x4 и Ford Focus.

Примечательно, что почти все ведущие бренды, за исключением Lada, показали рост продаж в годовом сравнении. Особенно заметный скачок, почти на 50%, продемонстрировал бренд BMW.

Импорт

Отдельным драйвером активности стал импорт подержанных автомобилей. В конце осени в страну было ввезено 59,8 тыс. таких машин, что практически повторило исторический рекорд октября.

Эксперты связывают высокие объемы с новым утилизационным сбором, вступившим в силу с 1 декабря. Импортеры стремились успеть ввезти автомобили по старым, более выгодным правилам. Чаще всего из-за рубежа везли Toyota, а самой популярной моделью стала Toyota Corolla.

География импорта также постепенно меняется. Хотя Япония и остается главным поставщиком б/у машин, ее доля в ноябре снизилась до 34,2%, на втором месте Южная Корея, а Китай на третьем месте. В пятерку лидеров также вошли Грузия (8%) и Беларусь (6,8%).

Источник:  «Автостат»
Фото:Depositphotos
18.12.2025 
