Продажи легковых машин с пробегом в РФ растут: самые популярные модели

«Автостат» рассказал о продажах авто с пробегом в ноябре

Согласно данным агентства «Автостат», продажи автомобилей с пробегом в России демонстрируют разнообразную динамику.

В ноябре было реализовано 588,7 тысячи автомобилей, что на 9,9% ниже показателя октября, но на 12,2% выше, чем в аналогичном месяце прошлого года.

Лидирующие позиции среди популярных марок подержанных автомобилей занимают Lada (137,7 тыс. авто), Toyota (58,9 тыс. шт.), Kia (34,7 тыс. шт.), Hyundai (33,3 тыс. шт.) и Volkswagen (25,8 тыс. шт.).

В агентстве подчеркнули, что в первой десятке наиболее продаваемых автомобилей вторичного рынка все марки показали снижение по сравнению с октябрем, при этом Kia понесла наибольшие потери, составившие 12,3%.

Если сравнивать с ноябрем 2024 года, то все бренды, кроме Lada, отмечают положительную динамику, с наибольшим увеличением спроса на подержанные автомобили BMW (+47,4%).

