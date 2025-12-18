В Европе передумали запрещать ДВС с 2035 года

В Евросоюзе отказались от плана по полному запрету ДВС

Европейская комиссия обнародовала измененный план по снижению вредных выбросов транспортных средств.

Ранее предполагалось, что все автомобили должны стать полностью электрическими к 2035 году, но новая цель заключается в снижении выбросов на 90% по сравнению с 2021 годом.

Оставшиеся 10% выбросов предполагается компенсировать использованием низкоуглеродистой стали местного производства и расширением применения синтетического топлива. Обновленный план позволит автомобилям с двигателями внутреннего сгорания и гибридным приводом оставаться на рынке после 2035 года.

Автопроизводителям предоставлены уступки на промежуточных этапах. Производители смогут усреднять свои показатели на трехлетний период, чтобы достичь установленных норм. Например, для производителей фургонов, которым требовалось снизить воздействие на окружающую среду на 50% к 2030 году, теперь достаточно будет сократить его на 40%.

Также Европейская комиссия планирует крупные инвестиции в производство и продажу электромобилей, включая особый план для компактных моделей, что позволит отдельным государствам вводить свои инициативы по стимулам.

План Еврокомиссии должен быть одобрен парламентом Европейского Союза и странами-членами. Официальное представление проекта запланировано на 2026 год.

