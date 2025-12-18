Экология
В Европе передумали запрещать ДВС с 2035 года
18 декабря
В Евросоюзе отказались от плана по полному...
Интерьер BAW 212
18 декабря
Новый рамный внедорожник прошел сертификацию в РФ
Внедорожник BAW 212 получил ОТТС для продаж в...
Как безопасно хранить неиспользуемый автомобиль зимой
18 декабря
Как безопасно хранить неиспользуемый автомобиль зимой
Эксперт Попов объяснил, как хранить...

Европейская комиссия обнародовала измененный план по снижению вредных выбросов транспортных средств.

Ранее предполагалось, что все автомобили должны стать полностью электрическими к 2035 году, но новая цель заключается в снижении выбросов на 90% по сравнению с 2021 годом.

Оставшиеся 10% выбросов предполагается компенсировать использованием низкоуглеродистой стали местного производства и расширением применения синтетического топлива. Обновленный план позволит автомобилям с двигателями внутреннего сгорания и гибридным приводом оставаться на рынке после 2035 года.

Автопроизводителям предоставлены уступки на промежуточных этапах. Производители смогут усреднять свои показатели на трехлетний период, чтобы достичь установленных норм. Например, для производителей фургонов, которым требовалось снизить воздействие на окружающую среду на 50% к 2030 году, теперь достаточно будет сократить его на 40%.

Также Европейская комиссия планирует крупные инвестиции в производство и продажу электромобилей, включая особый план для компактных моделей, что позволит отдельным государствам вводить свои инициативы по стимулам.

План Еврокомиссии должен быть одобрен парламентом Европейского Союза и странами-членами. Официальное представление проекта запланировано на 2026 год.

Ранее «За рулем» сообщал, что кроссоверы GAC GS3 и минивэны M8 российской сборки вышли в продажу и подешевели.

  • «За рулем» можно читать и в MAX
Источник:  Еврокомиссия
Ушакова Ирина
Фото:freepik / peoplecreations
18.12.2025 
0