Путин о своих поездках по Москве: любопытство и независимость

Путин о поездках по Москве без кортежа: «Любопытно посмотреть»

Владимир Путин поделился с народом подробностями о своих поездках по Москве без кортежа во время программы «Итоги года».

Он отметил, что хотя за рулем он бывает не так часто, такие поездки все же случаются.

«Чаще бывает, что езжу без сопровождения ДПС. Это не бесполезные поездки, интересно не только смотреть на трассу, но и на разные районы Москвы, интересно узнать, что происходит вокруг», — подчеркнул президент.

Ранее пресс-секретарь Владимира Путина, Дмитрий Песков, упоминал, что президент любит водить машину, однако простые водители вряд ли увидят его в такие моменты. Все началось с заявления Путина на заседании Совета по развитию гражданского общества, где он отметил, что иногда спокойно ездит на автомобиле без специальных сигналов.

