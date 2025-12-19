Нетрезвый водитель наехал на инспектора ДПС и попытался скрыться

МВД: нетрезвый водитель, сбивший гаишника, задержан после погони

В Подмосковье произошел инцидент с нетрезвым водителем, который наехал на сотрудника Госавтоинспекции и попытался скрыться. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

События развивались на трассе А-107, где инспекторы пытались остановить подозрительный автомобиль. Однако водитель не подчинялся и сбил одного из полицейских. В ходе погони он нарушал дорожные правила, создавая опасные ситуации для других участников движения. Полицейский, сделав несколько предупредительных выстрелов в воздух, открыл огонь по колесам машины. В результате автомобиль был остановлен, а правонарушитель задержан.

Рекомендуем В РФ нашли нарушения таможенников по контролю уплаты утильсбора

Медосвидетельствование подтвердило, что водитель был пьян. Установлено, что он ранее уже был лишен прав за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас полиция решает вопрос о его ответственности как административной, так и уголовной.

Инцидент произошел в городском округе Домодедово.