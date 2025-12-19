В РФ нашли нарушения таможенников по контролю уплаты утильсбора

Генпрокуратура обнаружила нарушения в доначислении утильсбора ФТС

Генеральная прокуратура России, по результатам проверок таможенных органов, обнаружила нарушения в контроле за полнотой и своевременной уплатой утилизационного сбора на транспортные средства, ввезенные физическими лицами. Об этом 19 декабря информировала пресс-служба ведомства.

В сообщении отметили, что недостаточная проверка расчетов граждан привела к доначислению утилизационного сбора и образованию дополнительной финансовой нагрузки в виде пеней. Проблема касается автомобилей, ввезенных в страну из Армении и Казахстана.

Кроме того, таможенные органы не своевременно реагировали на действия физических лиц, осуществлявших коммерческий ввоз автомобилей под предлогом личного пользования, как указали в ведомстве.

Генпрокуратура обратилась к главе Федеральной таможенной службы России с предложением о необходимости корректировки работы таможенных органов для обеспечения должного контроля и методического руководства территориальными управлениями.

