Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Набор приборов – стандартный, унифицированный с комбинацией ЗИЛ‑130.
19 декабря
Крутой внедорожник СССР — его можно встретить на дорогах до сих пор
Опубликован ретротест грузовика ЗИЛ‑131 1989...
Названы 4 минуса автомобилей, работавших в такси
19 декабря
Названы 4 минуса автомобилей, работавших в такси
Эксперт Ладушкин пояснил, в чём опасность...
В РФ нашли нарушения таможенников по контролю уплаты утильсбора
19 декабря
В РФ нашли нарушения таможенников по контролю уплаты утильсбора
Генпрокуратура обнаружила нарушения в...

В РФ нашли нарушения таможенников по контролю уплаты утильсбора

Генпрокуратура обнаружила нарушения в доначислении утильсбора ФТС

Генеральная прокуратура России, по результатам проверок таможенных органов, обнаружила нарушения в контроле за полнотой и своевременной уплатой утилизационного сбора на транспортные средства, ввезенные физическими лицами. Об этом 19 декабря информировала пресс-служба ведомства.

Рекомендуем
Гайд по зимним шинам 215/60 R17 для популярных кроссоверов

В сообщении отметили, что недостаточная проверка расчетов граждан привела к доначислению утилизационного сбора и образованию дополнительной финансовой нагрузки в виде пеней. Проблема касается автомобилей, ввезенных в страну из Армении и Казахстана.

Кроме того, таможенные органы не своевременно реагировали на действия физических лиц, осуществлявших коммерческий ввоз автомобилей под предлогом личного пользования, как указали в ведомстве.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Генпрокуратура обратилась к главе Федеральной таможенной службы России с предложением о необходимости корректировки работы таможенных органов для обеспечения должного контроля и методического руководства территориальными управлениями.

Ранее «За рулем» сообщал, как безопасно хранить неиспользуемый автомобиль зимой.

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Источник:  пресс-служба Генпрокуратуры РФ
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:Донат Сорокин/ТАСС
Количество просмотров 7
19.12.2025 
Фото:Донат Сорокин/ТАСС
Поделиться:
Оцените материал:
0