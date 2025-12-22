Объявлены проверки иномарок: что ждет владельцев?

Росстандарт: массовые проверки ОТТС иномарок начнутся в 2026 году

Росстандарт в 2026 году планирует провести массовые проверки сертификатов ОТТС (Одобрение типа транспортного средства) и ОТШ (Одобрение типа шасси) для автомобилей, ввезенных в Россию.

Информация об этом появилась в заказе Росстандарта на выполнение проверок. ОТТС и ОТШ – обязательные документы для сертификации автомобилей, которые необходимы для их выпуска и продажи на рынке. Проверки направлены на оценку правильности и обоснованности выдачи этих сертификатов, а также на выявление нарушений со стороны сертификационных органов, которые могут привести к продаже автомобилей, не соответствующих стандартам безопасности.

В рамках техзадания также предусмотрен контроль соблюдения лабораториями правил испытаний для сертификации. Проверки будут проводиться на протяжении всего 2026 года. Их итоги будут направляться в Росстандарт ежеквартально до 15 декабря 2026 года.

