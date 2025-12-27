Названы самые подешевевшие в России автомобили с пробегом

«Авито Авто»: спрос на авто с пробегом от дилеров в РФ вырос на 20,4%

Эксперты «Авито Авто» проанализировали данные о предложении, спросе и ценах на подержанные автомобили стоимостью более 1 миллиона рублей и возрастом до 10 лет, которые продавали дилеры в 2025 году. Оказалось, что спрос на такие автомобили вырос на 20,4% по сравнению с 2024 годом.

Наиболее популярными марками в этой категории стали Kia, Toyota, Hyundai, BMW и Mercedes-Benz. В топ-10 популярных моделей вошли Toyota Camry, Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio, Toyota RAV4, Kia Sportage, Lada Vesta, Volkswagen Tiguan, Skoda Octavia и Renault Duster.

В 2025 году особенно заметно возрос спрос на автомобили марок Skoda (+31,4%), Volkswagen (+26,6%), Toyota (+25,2%), Lexus (+23%) и Mercedes-Benz (+22,1%). Наиболее высокие темпы прироста у моделей Chery Tiggo 7 Pro (+62%), Kia K5 (+54%), Mercedes-Benz E-класса (+47,1%) и других.

Дилеры чаще всего продавали автомобили марок Kia (12,5% всех объявлений), Hyundai (9,1%), Lada (6,7%), Toyota (6,1%) и Volkswagen (5,2%). Лидерами по количеству объявлений стали Lada Vesta (2,7%), Hyundai Creta (2,6%), Hyundai Solaris (2,6%), Kia Rio (2,6%) и Kia Sportage (2%).

Предложение на рынке увеличилось благодаря росту доли автомобилей марок Geely (+17,6%), BMW (+5,2%) и Audi (+2,3%). В данном сегменте возросло количество объявлений о продаже кроссоверов BMW X3 (+28,3%) и других.

Среди стран происхождения наибольшее количество автомобилей в 2025 году поставили из Китая (21,5%), Южной Кореи (20,3%), Германии (18,7%), Японии (16,1%) и России (8,8%). Особенно увеличилась доля китайских автомобилей, которая возросла на 36,9%.

Средняя цена автомобилей с пробегом в данном сегменте снизилась на 1,5% и составила 1 900 000 рублей. При этом цены на некоторые модели заметно упали, например, Chery Tiggo 7 Pro подешевел на 16,3%, его средняя стоимость составила 1 590 000 рублей.

Geely Coolray подешевел на 13,9%, до 1 749 000 рублей, Haval Jolion – на 11,5%, до 1 760 000 рублей, Kia K5 – на 10,8% до 2 470 000 рублей, Renault Kaptur – на 10,2%, до 1 399 000 рублей.

