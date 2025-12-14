Стартовали продажи полноприводной Октавии с мощным мотором: подробности
В Казахстане начались продажи новой версии Skoda Octavia, которая комплектуется более мощным двигателем и системой полного привода. Данная модификация производится на заводе компании Allur в Костанае.
Цена полноприводной Skoda Octavia в обеих комплектациях составляет 19,79 миллиона тенге (около 3 миллионов рублей).
Новая версия оснащена двухлитровым турбированным двигателем, развивающим мощность 204 лошадиные силы. Автомобиль оснащен семиступенчатой роботизированной трансмиссией и муфтой Haldex, что позволяет разгоняться до 100 км/ч всего за 6,6 секунды.
В стандартную комплектацию входят 17-дюймовые диски, цифровая приборная панель, медиасистема с 13-дюймовым экраном, а также электрорегулировка сидений.
Начальная комплектация Selection, предназначенная для полноприводных версий, предлагает матричные фары, кожаную отделку, трехзонный климат-контроль, массаж и вентиляцию передних сидений, а также подогрев заднего ряда. Модель Sportline выделяется своим уникальным дизайном кузова и интерьера, спортивными сиденьями и рулем, а также возможностью настройки режимов вождения.
Покупателям предлагается восемь цветов кузова: «Белый Moon металлик», «Серебристый Brilliant металлик», «Серый Steel», «Серый Graphite металлик», «Черный Magic металлик», «Синий Race металлик», «Красный Velvet металлик» и «Зеленый Mamba» (доступен только в версии Sportline).
Стартовая стоимость базовой версии Octavia с 1,4-литровым двигателем на 150 л.с. и передним приводом составляет 17 890 000 тенге, что соответствует 2,7 миллиона рублей.
- «За рулем» можно читать в Одноклассниках
РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!
Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!