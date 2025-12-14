#
Стартовали продажи полноприводной Октавии с мощным мотором: подробности

В Казахстане продается полноприводная Skoda Octavia с ценой от 2,7 млн рублей

В Казахстане начались продажи новой версии Skoda Octavia, которая комплектуется более мощным двигателем и системой полного привода. Данная модификация производится на заводе компании Allur в Костанае.

Лада Искра: что с цинком на кузове? Он есть, но не везде

Цена полноприводной Skoda Octavia в обеих комплектациях составляет 19,79 миллиона тенге (около 3 миллионов рублей).

Новая версия оснащена двухлитровым турбированным двигателем, развивающим мощность 204 лошадиные силы. Автомобиль оснащен семиступенчатой роботизированной трансмиссией и муфтой Haldex, что позволяет разгоняться до 100 км/ч всего за 6,6 секунды.

Skoda Octavia
Skoda Octavia

В стандартную комплектацию входят 17-дюймовые диски, цифровая приборная панель, медиасистема с 13-дюймовым экраном, а также электрорегулировка сидений.

Начальная комплектация Selection, предназначенная для полноприводных версий, предлагает матричные фары, кожаную отделку, трехзонный климат-контроль, массаж и вентиляцию передних сидений, а также подогрев заднего ряда. Модель Sportline выделяется своим уникальным дизайном кузова и интерьера, спортивными сиденьями и рулем, а также возможностью настройки режимов вождения.

Интерьер Skoda Octavia
Интерьер Skoda Octavia

Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

Покупателям предлагается восемь цветов кузова: «Белый Moon металлик», «Серебристый Brilliant металлик», «Серый Steel», «Серый Graphite металлик», «Черный Magic металлик», «Синий Race металлик», «Красный Velvet металлик» и «Зеленый Mamba» (доступен только в версии Sportline).

Стартовая стоимость базовой версии Octavia с 1,4-литровым двигателем на 150 л.с. и передним приводом составляет 17 890 000 тенге, что соответствует 2,7 миллиона рублей.

Источник:  Kolesa.kz
Лежнин Роман
Фото:Skoda
Количество просмотров 13
14.12.2025 
Фото:Skoda
Отзывы о Skoda Octavia (9)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Skoda Octavia  2017
/ срок владения: 1 - 3 года
Достоинства:
1.4 дсг комплектация Style.Очень доволен машиной. Владею с 2018 года. Брал новую. Нечего не делал все устраивает. Расхода масла нет. Расход топлива 5.4 добивался. Это притом что на обгон подрывает как ракета. ДСГ на высоте по сравнению даже с автоматом и вариатором.
Недостатки:
нет
Комментарий:
Купил как раз перед переездом с Севера на Юг. Мотался по несколько раз в год . Заправляю бензин марки 100. на полном баке до отсечки проезжаю 850 км. Намотал 80000 км никаких затрат кроме ТО. Я думаю все поломки из за жадности хитрых хозяев которые заливают дешевое топливо. Устраивает и диодный свет в фарах так же климат контроль при минус 35 едешь в футболке естественно в прогретом автомобиле. Выровнял пол и при дальней поездке сразу раскладываю сиденья стелю постельное кроче все класс. Отличный авто. До этого был Мицубиси Спорт с 2014 года.
+13