Стартовали продажи полноприводной Октавии с мощным мотором: подробности

В Казахстане продается полноприводная Skoda Octavia с ценой от 2,7 млн рублей

В Казахстане начались продажи новой версии Skoda Octavia, которая комплектуется более мощным двигателем и системой полного привода. Данная модификация производится на заводе компании Allur в Костанае.

Цена полноприводной Skoda Octavia в обеих комплектациях составляет 19,79 миллиона тенге (около 3 миллионов рублей).

Новая версия оснащена двухлитровым турбированным двигателем, развивающим мощность 204 лошадиные силы. Автомобиль оснащен семиступенчатой роботизированной трансмиссией и муфтой Haldex, что позволяет разгоняться до 100 км/ч всего за 6,6 секунды.

Skoda Octavia

В стандартную комплектацию входят 17-дюймовые диски, цифровая приборная панель, медиасистема с 13-дюймовым экраном, а также электрорегулировка сидений.

Начальная комплектация Selection, предназначенная для полноприводных версий, предлагает матричные фары, кожаную отделку, трехзонный климат-контроль, массаж и вентиляцию передних сидений, а также подогрев заднего ряда. Модель Sportline выделяется своим уникальным дизайном кузова и интерьера, спортивными сиденьями и рулем, а также возможностью настройки режимов вождения.

Интерьер Skoda Octavia

Покупателям предлагается восемь цветов кузова: «Белый Moon металлик», «Серебристый Brilliant металлик», «Серый Steel», «Серый Graphite металлик», «Черный Magic металлик», «Синий Race металлик», «Красный Velvet металлик» и «Зеленый Mamba» (доступен только в версии Sportline).

Стартовая стоимость базовой версии Octavia с 1,4-литровым двигателем на 150 л.с. и передним приводом составляет 17 890 000 тенге, что соответствует 2,7 миллиона рублей.

