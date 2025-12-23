#
Глава «Автостата» подвел итоги 2025 года для российского авторынка

Аналитик Целиков: по итогам 2025 года продажи новых авто в РФ снизятся на 16%

В 2025 году на российском авторынке наблюдался идеальный шторм. Ключевая ставка составила 21%, что замедлило инфляцию, но негативно сказалось на продажах автомобилей.

Однако к концу года была зафиксирована реализация 1,31-1,32 миллиона новых легковушек, об этом сообщил глава агентства «Автостат» Сергей Целиков.

В начале года население больше интересовалось банковскими вкладами, чем автомобилями. Более 500 тыс. машин оставались на складах, с большими скидками до 1 миллиона рублей. В весенние месяцы продажи составляли 80-90 тыс. автомобилей ежемесячно, годовой спад превышал 30%.

Во втором полугодии замечены признаки восстановления. Летом ежемесячные продажи увеличились до 120 тыс. машин, а в октябре обновлен рекорд – 165,7 тыс. автомобилей, благодаря ожиданиям повышения утильсбора. В ноябре спрос уменьшился, и рынок стабилизировался на уровне 120-130 тыс. проданных автомобилей.

Целиков отметил, что авторынок в итоге просядет на 16% по сравнению с предыдущим годом и предупредил о негативных прогнозах для начала 2026 года.

Ранее «За рулем» сообщал, что спрос на авто «немецкой тройки» резко вырос.

Источник:  телеграм-канал Сергея Целикова
Ушакова Ирина
Фото:freepik / freepik
23.12.2025 
