России грозит дефицит доступных авто из Китая

Китай ужесточит экспорт подержанных автомобилей без пробега с 2026 года

В Китае с 1 января 2026 года вступили в силу новые правила, регулирующие экспорт подержанных автомобилей. Они направлены на ограничение практики реализации новых автомобилей под видом подержанных, так называемых «нулевых» машин.

Такое явление создавало серьезные проблемы. На внутреннем рынке быстрый выпуск новых машин на вторичный рынок по сниженным ценам подрывал ценовую политику дилеров. За рубежом покупатели сталкивались с отсутствием официального сервисного обслуживания, проблемами с программным обеспечением и батареями, что плохо влияло на репутацию китайских автопроизводителей.

В ответ четыре государственных ведомства Китая под руководством Министерства коммерции приняли новые правила. По ним, с 1 января 2026 года экспортируемые автомобили в течение 180 дней после первичной регистрации должны иметь официальное подтверждение послепродажного обслуживания от производителя. В документе обязаны быть указаны страна назначения, данные автомобиля и печать автоконцерна.

Это касается машин с нулевым или минимальным пробегом, которые могли быть формально зарегистрированы или вовсе без регистрации, но продавались как подержанные. Чаще всего такие авто сохраняли заводское состояние с защитной пленкой и салоном в целлофане. Производители и дилеры использовали этот механизм для быстрой распродажи запасов из-за избыточных мощностей.

В 2024 году объем сделок с «нулевыми» подержанными авто в Китае мог достичь около 1 миллиона единиц, что составляло примерно 5% всего вторичного рынка. Экспорт таких машин вырос еще сильнее: если в 2021 году Китай экспортировал 15 тысяч подержанных авто, то в 2024-м – уже 436 тысяч, а к концу 2025 года этот показатель подобрался к 500 тысячам. При этом, по оценкам экспертов, 70-80% всех экспортируемых авто относятся к категории «нулевых».

Новые правила не запрещают экспорт подержанных авто, но значительно повышают ответственность, связывая вывоз «молодых» машин с обязательным участием и гарантиями производителя. Регламент будет применяться на всей территории Китая.

