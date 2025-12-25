#
Цены на детали этих ушедших автобрендов сегодня особенно «кусаются»

РСА: Volkswagen стал лидером по подорожанию запчастей в России

Согласно новому отчету Российского союза автостраховщиков, в 2025 году продолжился рост стоимости ремонта автомобилей.

В среднем автозапчасти для страховых случаев по ОСАГО стали дороже на 4,5%, однако для владельцев ряда популярных марок этот удар по карману оказался значительно ощутимее.

По данным РСА, самый резкий скачок цен на запасные части отмечен у автомобилей немецкого концерна Volkswagen. За год необходимые для ремонта детали для этой марки подорожали почти на 13,9%, что вывело ее на первое место в антирейтинге. Следом за лидером расположился французский Renault, чьи запчасти также значительно прибавили в цене – на 10,5%.

Корейский Hyundai замкнул тройку лидеров по подорожанию с ростом стоимости запчастей на 9,7%.

Примечательно, что в топ-5 попали еще две марки, также связанные с Volkswagen Group: чешская Skoda с показателем в 9,5% и премиальная Audi, где рост составил 6,8%.

Таким образом, владельцы автомобилей этих брендов в случае ДТП могут столкнуться с наиболее резким увеличением расходов на восстановительный ремонт по сравнению с другими автопроизводителями.

Общий рост затрат на запчасти, фиксируемый страховщиками, влияет на формирование цен на полисы ОСАГО и может служить важным ориентиром для автомобилистов при выборе будущей покупки.

Источник:  РСА
