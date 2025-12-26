Доступные автомобили стали дефицитом в России

Директор АГ «Авилон» Илья Петров сообщил о дефиците Belgee S50, GAC GS3, Geely Monjaro

В настоящее время дефицит автомобилей наблюдается в сегменте массовых моделей, таких как Belgee S50 и X70, GAC GS3 и GS4, Geely Cityray, Monjaro и Atlas с передним приводом, а также базовые версии Haval Jolion с передним приводом.

Об этом рассказал агентству «Автостат» директор розничных продаж автогруппы «Авилон» Илья Петров. Он добавил, что схожая ситуация сложилась по моделям Haval H3, Hongqi HS3, Jetour T2 и X70 Plus, Omoda S5.

«В массовом сегменте нехватка ощущается наиболее остро из-за высокой оборачиваемости и популярности базовых комплектаций. В премиальном сегменте ситуация пока остается более стабильной, однако при ограниченных поставках дефицит начнет проявляться уже в конце января – феврале», — подчеркнул Илья Петров.

Директор департамента продаж новых автомобилей компании «РОЛЬФ» Николай Иванов подчеркнул, что особенно дефицитны импортируемые модели. В то же время автомобили, производимые внутри страны, быстрее пополняют дилерские склады.

Генеральный директор группы компаний «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич назвал самыми дефицитными моделями массового сегмента Geely Monjaro и Jetour T2. Срок ожидания их поставки у дилеров может достигать двух недель — месяца. Но на авторынке в целом в декабре наблюдается стабилизация спроса и предложения.

Роман Слуцкий, генеральный директор группы компаний «Аларм-Моторс», отметил, что небольшой дефицит сейчас сохраняется у некоторых моделей Geely, Belgee, Haval и Jetour. Их количество в дилерских центрах невелико, но машины можно купить по выгодным условиям с поддержкой дистрибьюторов.

