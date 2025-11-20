#
Разборка неделиЖурнал на домУтильсборЗимние шиныСкидки на автоРейтингиТест маселЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)ЭксклюзивМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Интерьер BAIC BJ60
22 ноября
Рама, тяговитый дизель, полный привод — новый внедорожник известной марки
BAIC пополнил модельный ряд на российском рынке...
В ритме дороги: что слушают в машине российские дети
22 ноября
В ритме дороги: что слушают в машине российские дети
По утрам в машине ребята слушают веселую...
Интерьер Dacia Duster
22 ноября
Популярный Duster получил новые мощные моторы и подешевел
Dacia представила новые силовые установки для...

В России возникла нехватка новых китайских машин: в чем причины

В России возник серьезный дефицит автомобилей Jetour, Belgee и Geely

В России возникла нехватка новых автомобилей нескольких брендов, об этом сообщили представители крупных дилерских холдингов.

Рекомендуем
Какое давление в шинах должно быть на самом деле

По словам Николая Иванова, директора по продажам новых автомобилей компании «Рольф», в настоящее время наблюдается острый дефицит на модельный ряд Belgee и Geely.

Ситуация аналогична и по отношению к бренду Jetour, который также испытывает серьезные проблемы с поставками. Для марки Haval ситуация немного легче, так как дефицит продукции не так остро ощущается.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Также группы компаний «Автодом» и «Автоспеццентр» отметили нехватку востребованных моделей китайских автопроизводителей, включая кроссоверы Jetour T2, Haval M6 и Haval H5, GAC GS3, Omoda C5 в различных комплектациях и минивэны GAC M8.

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

Эксперты связывают возникший дефицит с логистическими трудностями и большими очередями для автовозов на границе с Китаем, а также с ростом спроса на автомобили на фоне ожиданий повышения цен.

Ранее «За рулем» сообщал, что ввоз новых легковушек в Россию резко упал.

  • «За рулем» можно читать и в MAX
Рекомендуем

Какое масло заливать зимой?
А летом?

Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Источник:  Газета.Ru
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 3612
20.11.2025 
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0