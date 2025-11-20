В России возникла нехватка новых китайских машин: в чем причины

В России возник серьезный дефицит автомобилей Jetour, Belgee и Geely

В России возникла нехватка новых автомобилей нескольких брендов, об этом сообщили представители крупных дилерских холдингов.

По словам Николая Иванова, директора по продажам новых автомобилей компании «Рольф», в настоящее время наблюдается острый дефицит на модельный ряд Belgee и Geely.

Ситуация аналогична и по отношению к бренду Jetour, который также испытывает серьезные проблемы с поставками. Для марки Haval ситуация немного легче, так как дефицит продукции не так остро ощущается.

Также группы компаний «Автодом» и «Автоспеццентр» отметили нехватку востребованных моделей китайских автопроизводителей, включая кроссоверы Jetour T2, Haval M6 и Haval H5, GAC GS3, Omoda C5 в различных комплектациях и минивэны GAC M8.

Эксперты связывают возникший дефицит с логистическими трудностями и большими очередями для автовозов на границе с Китаем, а также с ростом спроса на автомобили на фоне ожиданий повышения цен.

Ранее «За рулем» сообщал, что ввоз новых легковушек в Россию резко упал.

