#
МолнияВыиграй ЛадуРазборка неделиЖурнал на домУтильсборШиныСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Автодилеры назвали машины, которым грозит дефицит уже в ближайшее время
31 декабря
Автодилеры назвали машины, которым грозит дефицит уже в ближайшее время
«Автостат»: дилеры сообщили о нехватке ряда...
Москвич М90
31 декабря
В России начали делать новые кроссоверы с защитой от ржавчины
«Москвич» ответил на вопросы о платформе и...
ПМА-3
31 декабря
В России создали первую отечественную супермашину для ремонта железных дорог
Завод «Калугапутьмаш» завершил сборку первой...

Автодилеры назвали машины, которым грозит дефицит уже в ближайшее время

«Автостат»: дилеры сообщили о нехватке ряда массовых моделей авто в России

Ряд моделей марок Belgee, GAC, Geely, Haval, Jetour, Omoda и других брендов сейчас сложно найти на российском авторынке. Об этом 25 декабря сообщило агентство «Автостат» со ссылкой на крупных дилеров.

Рекомендуем
Как определить, что дорога очень скользкая?

По словам Ильи Петрова, директора розничных продаж АГ «Авилон», наблюдается нехватка массовых моделей. Среди них – Belgee S50 и X70, GAC GS3 и GS4, Geely Cityray, Monjaro и Atlas с передним приводом и Haval Jolion в базовых версиях.

Также в автосалонах не хватает седанов Omoda S5 и кроссоверов Haval H3, Hongqi HS3, Jetour T2 и X70 Plus. В премиальном сегменте ситуация стабильнее, но именно в массовом сегменте нехватка наиболее заметна из-за высокой популярности.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Петров добавил, что на сроки поставок влияет двухнедельный китайский Новый год. По его прогнозам, рынок зарубежных автомобилей начнет нормализоваться только в марте, тогда как локализованные бренды будут доступны в январе.

Директор отдела продаж «Рольф» отметил серьезный дефицит по моделям Geely, Belgee и Jetour, включая кроссоверы Geely Monjaro и Jetour T2. Аналогично гендиректор ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич сообщил, что срок ожидания этих моделей может достигать двух недель – месяца.

Belgee S50
Belgee X70
GAC GS3
GAC GS4
Geely Cityray
Geely Monjaro
Geely Atlas
Haval Jolion
Omoda S5
Haval H3
Hongqi HS3
Jetour T2
Jetour X70 Plus

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

Несмотря на это, по словам других дилеров, серьезного дефицита на российском автомобильном рынке в целом нет. По мнению Романа Слуцкого, гендиректора ГК «Аларм-Моторс», спрос был высоким с августа по ноябрь, а к декабрю стабилизировался. Сейчас на складах дилеров и дистрибьюторов находится примерно 250 тысяч новых легковых автомобилей.

Ранее «За рулем» сообщал, что популярный в России автобренд показал сразу четыре новинки.

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Источник:  Автостат
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:freepik / senivpetro | фирмы-производители
Количество просмотров 11
31.12.2025 
Фото:freepik / senivpetro | фирмы-производители
Поделиться:
Оцените материал:
0