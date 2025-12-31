Автодилеры назвали машины, которым грозит дефицит уже в ближайшее время

«Автостат»: дилеры сообщили о нехватке ряда массовых моделей авто в России

Ряд моделей марок Belgee, GAC, Geely, Haval, Jetour, Omoda и других брендов сейчас сложно найти на российском авторынке. Об этом 25 декабря сообщило агентство «Автостат» со ссылкой на крупных дилеров.

По словам Ильи Петрова, директора розничных продаж АГ «Авилон», наблюдается нехватка массовых моделей. Среди них – Belgee S50 и X70, GAC GS3 и GS4, Geely Cityray, Monjaro и Atlas с передним приводом и Haval Jolion в базовых версиях.

Также в автосалонах не хватает седанов Omoda S5 и кроссоверов Haval H3, Hongqi HS3, Jetour T2 и X70 Plus. В премиальном сегменте ситуация стабильнее, но именно в массовом сегменте нехватка наиболее заметна из-за высокой популярности.

Петров добавил, что на сроки поставок влияет двухнедельный китайский Новый год. По его прогнозам, рынок зарубежных автомобилей начнет нормализоваться только в марте, тогда как локализованные бренды будут доступны в январе.

Директор отдела продаж «Рольф» отметил серьезный дефицит по моделям Geely, Belgee и Jetour, включая кроссоверы Geely Monjaro и Jetour T2. Аналогично гендиректор ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич сообщил, что срок ожидания этих моделей может достигать двух недель – месяца.



Несмотря на это, по словам других дилеров, серьезного дефицита на российском автомобильном рынке в целом нет. По мнению Романа Слуцкого, гендиректора ГК «Аларм-Моторс», спрос был высоким с августа по ноябрь, а к декабрю стабилизировался. Сейчас на складах дилеров и дистрибьюторов находится примерно 250 тысяч новых легковых автомобилей.

Ранее «За рулем» сообщал, что популярный в России автобренд показал сразу четыре новинки.

«За рулем» можно читать и в Телеграм