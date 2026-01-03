Экология
Почему владельцы этих машин вынуждены возить с собой молотки?
Почему владельцы этих машин вынуждены возить с собой молотки?

Bloomberg: владельцы Tesla покупают аварийные молотки из-за отказа замков дверей

Собственники автомобилей Tesla начали покупать специальные аварийные молотки для разбивания стекол, сообщает агентство Bloomberg.

Это связано с тем, что электронные механизмы открытия дверей иногда отказывают, из-за чего люди оказываются заперты внутри машины. По данным Bloomberg, с 2018 года американские регуляторы получили более 140 жалоб на заклинивание дверных ручек у Tesla. Аварийный молоток помогает разбить стекло и выбраться из автомобиля.

Почти 35 тысяч человек подписали петицию, требуя у автопроизводителей изменить конструкцию электронных дверей.

Ранее основатель Great Wall Вэй Цзяньцзюнь высказался критически о выдвижных дверных ручках. Он признался, что будущие модели Great Wall будут оснащены традиционными дверными ручками. По его мнению, выдвижные ручки считаются модными, но при этом они тяжелые, шумные, зависят от электропитания и негерметичны, что приводит к замерзанию механизмов зимой.

Источник:  Bloomberg
