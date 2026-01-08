Эти машины чаще других остаются у первого владельца

«Автотека»: названы авто, которые чаще остаются у первого владельца

Эксперты сервиса «Автотека», принадлежащего «Авито», проанализировали отчеты за 2025 год. Они выяснили, что среди автомобилей в возрасте от двух до десяти лет чаще всего остаются у первых владельцев 31,6% машин.

Выяснилось, что реже всего владельцы меняют сравнительно новые марки, недавно появившиеся на российском рынке. Лидером по доле авто с одним собственником стала компания Omoda – 60,6%. В следующей группе оказались Jaecoo (60,3%), Jetour (55%), Exeed (54,8%), Москвич (53,8%), Tank (53,6%), Haval (53,5%), Changan (53%), Kaiyi (52,8%) и Hongqi (52,7%).

Среди моделей самые высокие показатели у Omoda C5 (60,7%), Omoda S5 (60,4%) и Jaecoo J7 (60,3%). Также в топе оказались Haval M6 (59,1%), Changan CS55 Plus (58,8%), Chery Tiggo 8 Pro Max (57,8%), Chery Tiggo 7 Pro Max (57,4%), Chery Tiggo 4 Pro (57,3%), LADA Granta Cross (56,9%) и Jetour Dashing (56,8%).

Высокий процент авто с одним владельцем показали и Exeed TXL (56,6%), Haval Jolion (56,3%), Chery Tiggo 7 Pro (56,1%), Chery Tiggo 8 Pro (56%), Changan CS35 Plus (55,9%), Great Wall Poer (55,8%), а также Changan Uni-V (55,6%), Exeed LX (55,6%), Geely Atlas Pro (55,2%) и Changan Uni-T (55,2%).

По данным «Автотеки», более 40 моделей автомобилей имеют показатель более 50% машин с одним владельцем. Большинство из них – китайские марки, что связано с их недавним массовым выходом на рынок. Среди других производителей такие автомобили есть у Kia Rio X (55,2%), Skoda Karoq (49,3%), Renault Logan Stepway (49%) и Hyundai Creta (47,8%).

Управляющий директор «Автотеки» Андрей Тумкин отметил, что машины с одним владельцем часто привлекают покупателей. Это может указывать на бережную эксплуатацию и качественное техническое обслуживание. Однако он рекомендовал тщательно проверять историю автомобиля, включая пробег, участие в ДТП, коммерческое использование, сервисное обслуживание и штрафы.

