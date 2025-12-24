Новое поколение Omoda C5 выйдет в России в 2026 году

Бренд Omoda объявил о запуске нового фастбэк-кроссовера C5 в России

Кроссовер Omoda C5 нового поколения будет представлен в России в 2026 году.

Об этом сообщил корреспондент Autonews.ru с презентации автомобиля. Модель получит полностью переработанный дизайн как внешнего вида, так и салона. В нем запечатлены фирменные черты бренда, а также футуристические элементы и динамичные линии, которые ранее использовались в дизайне флагманской модели Omoda C7.

Технические характеристики нового кроссовера пока не раскрывают. Сейчас в продаже доступны две версии: с 1,5-литровым двигателем мощностью 147 л.с. и передним приводом, а также с 1,6-литровым мотором на 150 л.с. и полным приводом.

Стоит отметить, что Omoda C5 уже проходил рестайлинг в России в конце 2024 года, но изменения тогда были косметическими. Эта модель впервые появилась на российском рынке в октябре 2022 года. Бренд Omoda выделен компанией Chery специально для России, при этом в Китае эта машина известна как Chery Omoda C5.

Omoda C5

Рекомендуем РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ! Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!



ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»