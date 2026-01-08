#
МолнияВыиграй ЛадуРазборка неделиЖурнал на домУтильсборШиныСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Услуги автосервисов резко подорожают в этом году
8 января
Услуги автосервисов резко подорожают в этом году
В России ожидается рекордный рост цен на услуги...
Интерьер Volkswagen Lavida XR
8 января
В России появился надежный и просторный седан Volkswagen дешевле Весты
Продажи седанов Volkswagen Lavida XR стартовали...
Эти семейные кроссоверы признаны самыми безопасными в мире
8 января
Эти семейные кроссоверы признаны самыми безопасными в мире
TopSpeed: самой безопасной моделью среди...

Китайский автогигант выиграл в суде против блогеров

Корпорация BYD в Китае отсудила у интернет-блогеров 300 тыс. долларов

Компания BYD получила решение суда первой инстанции по иску о клевете, поданному против двух интернет-блогеров.

Рекомендуем
Рейтинг универсалов за полтора миллиона — три отличных варианта

Суд обязал ответчиков заплатить компенсацию в размере 2 миллионов юаней (около 285 тысяч долларов США). Иск был подан против аккаунтов под названиями Long Ge Talks Electric Cars и Full Battery New Energy. Суд установил, что аккаунты были сфабрикованы и их действия нанесли ущерб деловой репутации компании.

Ответчики обязаны прекратить противоправные действия, удалить ложные материалы и выплатить компенсацию в размере 2 миллионов юаней (около 22 миллионов рублей). В решении суда не раскрываются детали ложных заявлений и конкретные платформы публикаций. По информации CarNewsChina, это решение первой инстанции, прошедшей первичную проверку. Пока неизвестно, будут ли стороны подавать апелляцию.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

В пресс-службе BYD заявили, что уважают объективную критику, основанную на фактах, но подчеркнули, что активность в интернете должна оставаться законной и не строиться на обмане или оскорблениях.

Генеральный менеджер по брендингу и связям с общественностью BYD Ли Юньфэй отметил, что негативные оценки, основанные на фактах, отличаются от преднамеренных атак на репутацию компании.

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Ранее «За рулем» сообщал, что популярный в России автобренд показал сразу четыре новинки.

  • «За рулем» можно читать и в MAX
Источник:  CarNewsChina
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:BYD
Количество просмотров 48
08.01.2026 
Фото:BYD
Поделиться:
Оцените материал:
0