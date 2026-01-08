Китайский автогигант выиграл в суде против блогеров

Корпорация BYD в Китае отсудила у интернет-блогеров 300 тыс. долларов

Компания BYD получила решение суда первой инстанции по иску о клевете, поданному против двух интернет-блогеров.

Суд обязал ответчиков заплатить компенсацию в размере 2 миллионов юаней (около 285 тысяч долларов США). Иск был подан против аккаунтов под названиями Long Ge Talks Electric Cars и Full Battery New Energy. Суд установил, что аккаунты были сфабрикованы и их действия нанесли ущерб деловой репутации компании.

Ответчики обязаны прекратить противоправные действия, удалить ложные материалы и выплатить компенсацию в размере 2 миллионов юаней (около 22 миллионов рублей). В решении суда не раскрываются детали ложных заявлений и конкретные платформы публикаций. По информации CarNewsChina, это решение первой инстанции, прошедшей первичную проверку. Пока неизвестно, будут ли стороны подавать апелляцию.

В пресс-службе BYD заявили, что уважают объективную критику, основанную на фактах, но подчеркнули, что активность в интернете должна оставаться законной и не строиться на обмане или оскорблениях.

Генеральный менеджер по брендингу и связям с общественностью BYD Ли Юньфэй отметил, что негативные оценки, основанные на фактах, отличаются от преднамеренных атак на репутацию компании.

