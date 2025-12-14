#
14 декабря
В России стартовали продажи нового рамного полноприводного внедорожника

Продажи BYD Leopard Titanium 7 стартовали в России с ценами от 5,78 млн рублей

В России начались продажи нового рамного внедорожника BYD Leopard Titanium 7, который получил прозвище «китайский Land Rover Defender».

Начальная стоимость машины составляет 5,78 млн рублей в Санкт-Петербурге. В Москве цена равна 5,95 млн рублей, в Новосибирске – 6,2 млн рублей. Все автомобили в наличии, с ЭПТС и уплаченным коммерческим утильсбором.

Двигатель модели представляет собой гибридную установку мощностью 490 л.с., обеспечивающую возможность движения до 180 км только на электрической энергии.

BYD Leopard Titanium 7
Максимальная скорость ограничена на уровне 190 км/ч, привод полный, а трансмиссия – электромеханический вариатор. Габариты BYD Leopard Titanium 7: длина – 4999 мм, ширина – 1995 мм, колесная база – 2920 мм, что делает его сопоставимым с Land Rover Defender 110.

Интерьер BYD Leopard Titanium 7
Внешний вид включает массивные бамперы, защитный обвес и 20-дюймовые диски. Внутри премиальный салон с пятью экранами, панорамной крышей, трёхзонным климат-контролем и аудиосистемой на 20 динамиков. Сиденья обладают подогревом, вентиляцией и массажной функцией. Также в комплект входят системы контроля слепых зон, кругового обзора и адаптивный круиз-контроль. Уникальная подвеска автоматически поджимает колесо при падении давления.

Источник:  SpeedMe
Лежнин Роман
Фото:BYD
14.12.2025 
Фото:BYD
