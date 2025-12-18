Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Как безопасно хранить неиспользуемый автомобиль зимой
18 декабря
Как безопасно хранить неиспользуемый автомобиль зимой
Эксперт Попов объяснил, как хранить...
УАЗ Патриот
18 декабря
Продажи этих российских машин существенно снизились
«Автостат»: продажи автомобилей УАЗ в России...
Запасы автомобилей на складах начали истощаться: что будет с ценами
18 декабря
Запасы автомобилей на складах начали истощаться: что будет с ценами
Эксперт Коротков: Машины дорожают на фоне...

Китайцы обошли немцев и американцев по объемом выпуска авто

BYD опередил конкурентов и выпустил 15 млн гибридных и электрических авто

Китайская автомобильная компания BYD сообщила о производстве своего 15-миллионного автомобиля на новых источниках энергии (NEV), что включает как полностью электрические модели, так и подключаемые гибриды.

Рекомендуем
Москвич М90 — какой движок, сколько мест в салоне? А полный привод есть?

Компания заметно опережает основных мировых конкурентов: Tesla произвела около 8,1 млн электромобилей, в то время как Volkswagen Group – менее 3 млн электрифицированных машин. При этом BYD полностью прекратила выпуск автомобилей с чисто бензиновыми и дизельными двигателями только в 2022 году.

Резкий рост производства был достигнут благодаря массовым моделям, ориентированным на широкий круг потребителей. Основными факторами стали хэтчбеки Dolphin и Seagull, а также кроссоверы из семейства Song и линейка Dynasty.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Компания делает акцент на вертикальной интеграции, производя собственные батареи, силовую электронику и программное обеспечение, что позволяет быстрее увеличивать объемы производства и сдерживать себестоимость на фоне глобального снижения спроса на электромобили.

Это достижение подчеркивает сдвиг центра мирового рынка электрифицированного транспорта в Китай. На фоне более осторожного подхода западных автопроизводителей и пересмотра «зеленых» целей в Европе BYD демонстрирует масштаб, который становится структурным преимуществом как в технологиях, так и в глобальной экспансии.

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Ранее «За рулем» сообщал, что штраф за перевозку детей без детских кресел удвоят.

  • «За рулем» можно читать и в MAX
Источник:  «Российская газета»
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:AP/TASS
Количество просмотров 22
18.12.2025 
Фото:AP/TASS
Поделиться:
Оцените материал:
0