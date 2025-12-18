Китайцы обошли немцев и американцев по объемом выпуска авто
Китайская автомобильная компания BYD сообщила о производстве своего 15-миллионного автомобиля на новых источниках энергии (NEV), что включает как полностью электрические модели, так и подключаемые гибриды.
Компания заметно опережает основных мировых конкурентов: Tesla произвела около 8,1 млн электромобилей, в то время как Volkswagen Group – менее 3 млн электрифицированных машин. При этом BYD полностью прекратила выпуск автомобилей с чисто бензиновыми и дизельными двигателями только в 2022 году.
Резкий рост производства был достигнут благодаря массовым моделям, ориентированным на широкий круг потребителей. Основными факторами стали хэтчбеки Dolphin и Seagull, а также кроссоверы из семейства Song и линейка Dynasty.
Компания делает акцент на вертикальной интеграции, производя собственные батареи, силовую электронику и программное обеспечение, что позволяет быстрее увеличивать объемы производства и сдерживать себестоимость на фоне глобального снижения спроса на электромобили.
Это достижение подчеркивает сдвиг центра мирового рынка электрифицированного транспорта в Китай. На фоне более осторожного подхода западных автопроизводителей и пересмотра «зеленых» целей в Европе BYD демонстрирует масштаб, который становится структурным преимуществом как в технологиях, так и в глобальной экспансии.
РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!
Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!
Ранее «За рулем» сообщал, что штраф за перевозку детей без детских кресел удвоят.
- «За рулем» можно читать и в MAX