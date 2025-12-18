Китайцы обошли немцев и американцев по объемом выпуска авто

BYD опередил конкурентов и выпустил 15 млн гибридных и электрических авто

Китайская автомобильная компания BYD сообщила о производстве своего 15-миллионного автомобиля на новых источниках энергии (NEV), что включает как полностью электрические модели, так и подключаемые гибриды.

Компания заметно опережает основных мировых конкурентов: Tesla произвела около 8,1 млн электромобилей, в то время как Volkswagen Group – менее 3 млн электрифицированных машин. При этом BYD полностью прекратила выпуск автомобилей с чисто бензиновыми и дизельными двигателями только в 2022 году.

Резкий рост производства был достигнут благодаря массовым моделям, ориентированным на широкий круг потребителей. Основными факторами стали хэтчбеки Dolphin и Seagull, а также кроссоверы из семейства Song и линейка Dynasty.

Компания делает акцент на вертикальной интеграции, производя собственные батареи, силовую электронику и программное обеспечение, что позволяет быстрее увеличивать объемы производства и сдерживать себестоимость на фоне глобального снижения спроса на электромобили.

Это достижение подчеркивает сдвиг центра мирового рынка электрифицированного транспорта в Китай. На фоне более осторожного подхода западных автопроизводителей и пересмотра «зеленых» целей в Европе BYD демонстрирует масштаб, который становится структурным преимуществом как в технологиях, так и в глобальной экспансии.

