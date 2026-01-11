#
Один из лучших советских авто: Lada Samara глазами американца в 1989 году

Хорошая эргономика, достаточные мощность и момент мотора: в США оценили Lada Samara

В июне 1989 года журнал Car and Driver опубликовал обзор Lada Samara (ВАЗ 2108) от журналиста Брока Йейтса.

В статье указали ряд минусов автомобиля: непривлекательный внешний вид, скудный интерьер с жёстким пластиком и острыми углами, отсутствие тахометра, неудобные сиденья без поддержки для поясницы и боков, некачественная сборка кузова и салона.

Двигатель оказался слишком шумным. Управляемость оценили плохо: машина тянет вправо при резком ускорении, а в поворотах заднее внутреннее колесо поднимается над землёй. Подвеска слишком жесткая, а работа коробки передач была нечеткой, с отсутствием блокировки задней передачи.

Позитивные стороны автомобиля: удовлетворительное качество покраски кузова, хорошая эргономика и наличие корректора фар с тросовым приводом. Двигатель обладает достаточной мощностью и моментом, а скоростные характеристики были высокими – разгон до 89 миль в час и хорошее ускорение.

Главным преимуществом журналист назвал цену: базовая стоимость машины в Канаде составляла $6246. За доплаты можно было установить дополнительные опции, и это был один из самых доступных автомобилей на рынке.

В целом, несмотря на участие Porsche в разработке, по конструкции машина отстает от западных и восточных моделей минимум на два поколения. Единственной веской причиной купить этот автомобиль, по мнению автора, могло быть желание поддержать мир и дружбу на Земле, считает автор материала.

Ранее «За рулем» сообщал, какие новинки ГАЗ появятся в 2026 году.

Источник:  Car and Driver
Ушакова Ирина
Фото:Car and Driver
11.01.2026 
Фото:Car and Driver
0