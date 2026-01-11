#
Названы любимые марки автомобилей водителей 60+

Самыми популярными марками у немецких пенсионеров стали Suzuki и Subaru

Федеральное управление автомобильного транспорта Германии (KBA) привело общее количество легковых автомобилей в стране (49,3 млн) и выделило две возрастные группы среди тех, на чье имя зарегистрированы автомобили.

Вариатор Honda: надежный! Но что сломается в первую очередь?

Одна группа состоит из владельцев до 29 лет, а другая – в возрасте 60 лет и старше.

Следует признать, что люди старше 60 лет действительно особенно хорошо представлены в некоторых марках и моделях, где инстинктивно можно представить себе «пожилого человека» за рулем. Например, более 70 % владельцы Opel Meriva, VW Golf Plus и Mercedes-Benz B-Class – люди солидного возраста.

Если посмотреть на марки, то лидером является Suzuki, более 50% владельцев которой старше 60 лет. Но, конечно, большую роль еще играет модель автомобиля. Так, Suzuki Splash пользуется наибольшей популярностью (69% владельцев старше 60 лет), в то время как Suzuki Swift привлекает самую молодую аудиторию: до 14,8% владельцев моложе 29 лет.

Марки

Владельцы в возрасте до 29 лет (%)

Владельцы в возрасте 60+ (%)

Daimler

4,77

41,29

Opel

6,4

41,4

Citroën

4,2

43

Dacia

3

43,6

Toyota

4,3

43,8

Nissan

4,1

44,8

Mitsubishi

4,7

44,9

Honda

4,7

47

Subaru

3,9

49

Suzuki

4,3

50,6

Впрочем, данные этой статистики имеют свою специфику. Часто первый автомобиль молодого водителя в Германии оформляется на родителей или бабушку с дедушкой – это позволяет избежать заоблачных страховых выплат для новичков.

Поэтому возможно, что за рулем той же Opel Meriva на самом деле иногда находится внук, хотя в документах значится дедушка. Несмотря на эту особенность, статистика остается вполне репрезентативной и отражает общие тенденции.

Источник:  Auto, Motor und Sport
Алексеева Елена
Фото:freepik / prostooleh
Количество просмотров 54
11.01.2026 
Фото:freepik / prostooleh
