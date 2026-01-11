Названы любимые марки автомобилей водителей 60+
Федеральное управление автомобильного транспорта Германии (KBA) привело общее количество легковых автомобилей в стране (49,3 млн) и выделило две возрастные группы среди тех, на чье имя зарегистрированы автомобили.
Одна группа состоит из владельцев до 29 лет, а другая – в возрасте 60 лет и старше.
Следует признать, что люди старше 60 лет действительно особенно хорошо представлены в некоторых марках и моделях, где инстинктивно можно представить себе «пожилого человека» за рулем. Например, более 70 % владельцы Opel Meriva, VW Golf Plus и Mercedes-Benz B-Class – люди солидного возраста.
Если посмотреть на марки, то лидером является Suzuki, более 50% владельцев которой старше 60 лет. Но, конечно, большую роль еще играет модель автомобиля. Так, Suzuki Splash пользуется наибольшей популярностью (69% владельцев старше 60 лет), в то время как Suzuki Swift привлекает самую молодую аудиторию: до 14,8% владельцев моложе 29 лет.
|
Марки
|
Владельцы в возрасте до 29 лет (%)
|
Владельцы в возрасте 60+ (%)
|
Daimler
|
4,77
|
41,29
|
Opel
|
6,4
|
41,4
|
Citroën
|
4,2
|
43
|
Dacia
|
3
|
43,6
|
Toyota
|
4,3
|
43,8
|
Nissan
|
4,1
|
44,8
|
Mitsubishi
|
4,7
|
44,9
|
Honda
|
4,7
|
47
|
Subaru
|
3,9
|
49
|
Suzuki
|
4,3
|
50,6
Впрочем, данные этой статистики имеют свою специфику. Часто первый автомобиль молодого водителя в Германии оформляется на родителей или бабушку с дедушкой – это позволяет избежать заоблачных страховых выплат для новичков.
Поэтому возможно, что за рулем той же Opel Meriva на самом деле иногда находится внук, хотя в документах значится дедушка. Несмотря на эту особенность, статистика остается вполне репрезентативной и отражает общие тенденции.
