Названы любимые марки автомобилей водителей 60+

Самыми популярными марками у немецких пенсионеров стали Suzuki и Subaru

Федеральное управление автомобильного транспорта Германии (KBA) привело общее количество легковых автомобилей в стране (49,3 млн) и выделило две возрастные группы среди тех, на чье имя зарегистрированы автомобили.

Одна группа состоит из владельцев до 29 лет, а другая – в возрасте 60 лет и старше.

Следует признать, что люди старше 60 лет действительно особенно хорошо представлены в некоторых марках и моделях, где инстинктивно можно представить себе «пожилого человека» за рулем. Например, более 70 % владельцы Opel Meriva, VW Golf Plus и Mercedes-Benz B-Class – люди солидного возраста.

Если посмотреть на марки, то лидером является Suzuki, более 50% владельцев которой старше 60 лет. Но, конечно, большую роль еще играет модель автомобиля. Так, Suzuki Splash пользуется наибольшей популярностью (69% владельцев старше 60 лет), в то время как Suzuki Swift привлекает самую молодую аудиторию: до 14,8% владельцев моложе 29 лет.

Марки Владельцы в возрасте до 29 лет (%) Владельцы в возрасте 60+ (%) Daimler 4,77 41,29 Opel 6,4 41,4 Citroën 4,2 43 Dacia 3 43,6 Toyota 4,3 43,8 Nissan 4,1 44,8 Mitsubishi 4,7 44,9 Honda 4,7 47 Subaru 3,9 49 Suzuki 4,3 50,6

Впрочем, данные этой статистики имеют свою специфику. Часто первый автомобиль молодого водителя в Германии оформляется на родителей или бабушку с дедушкой – это позволяет избежать заоблачных страховых выплат для новичков.

Поэтому возможно, что за рулем той же Opel Meriva на самом деле иногда находится внук, хотя в документах значится дедушка. Несмотря на эту особенность, статистика остается вполне репрезентативной и отражает общие тенденции.

