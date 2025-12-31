Экология
Современный отечественный кроссовер получит мощную полноприводную версию

Гибрид Evolute i-Space с полным приводом появится в первом квартале 2026 года

Российский гибридный кроссовер Evolute i-Space вскоре получит систему полного привода.

Это стало возможно после запуска полного цикла производства на липецком заводе «Моторинвест». Полноприводная версия автомобиля начнет продаваться в первом квартале 2026 года.

Введение полного привода поможет укрепить позиции модели на российском рынке. Сейчас переднеприводная версия может проехать до 1150 км на одной заправке, а расход топлива составляет в среднем 5,5 л на 100 км.

Evolute i-Space
Evolute i-Space

Полноприводные версии гибридов обычно мощнее, так как имеют второй электромотор. Мощность электромотора переднеприводной версии равна 218 л.с.

В настоящее время Evolute i-Space доступен в исполнениях на 5 и 7 мест, с ценами 3,415 млн и 3,515 млн рублей соответственно. Новая полноприводная модель будет пятиместной и сможет проехать около 1000 км на одной заправке.

Источник:  Автопоток
Лежнин Роман
Фото:Evolute
31.12.2025 
Фото:Evolute
