Как избежать проблем, если инспектор составил некорректную схему ДТП?
Если схема ДТП составлена сотрудниками ГАИ с ошибками, водитель может оспорить свою вину, сообщил адвокат Лев Воропаев.
Он пояснил, что для этого необходимо наличие других весомых доказательств, например видеозаписи. Она должна опровергать обстоятельства, указанные на схеме, и подтверждать невиновность водителя, который считается виновным по версии инспектора ДПС.
По словам адвоката, именно видеозапись чаще всего помогает в суде доказать невиновность, если допущены ошибки в схеме со стороны сотрудников ГАИ.
- «За рулем» можно читать и в Телеграм
РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!
Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!