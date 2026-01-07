#
Как избежать проблем, если инспектор составил некорректную схему ДТП?

Видеозапись — главное доказательство невиновности при ошибках в схеме ДТП

Если схема ДТП составлена сотрудниками ГАИ с ошибками, водитель может оспорить свою вину, сообщил адвокат Лев Воропаев.

Он пояснил, что для этого необходимо наличие других весомых доказательств, например видеозаписи. Она должна опровергать обстоятельства, указанные на схеме, и подтверждать невиновность водителя, который считается виновным по версии инспектора ДПС.

По словам адвоката, именно видеозапись чаще всего помогает в суде доказать невиновность, если допущены ошибки в схеме со стороны сотрудников ГАИ.

Источник:  Газета.Ru
Лежнин Роман
07.01.2026 
