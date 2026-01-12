#
Эти услуги были самыми востребованными на рынке автосервиса в 2025 году

«Автостат»: годовой оборот автосервисов в РФ превысил 1,2 трлн рублей

Эксперты аналитического агентства «Автостат» изучили рынок автосервисных услуг в России и подсчитали, что по итогам 2025 года оборот этого сегмента составил 1 триллион 204,1 миллиарда рублей. В исследовании участвовали 69 регионов, где находится почти 97% всех автомобилей страны.

Основные направления рынка включают техническое обслуживание и ремонт машин, которые принесли 719,1 миллиарда рублей. От ведущих услуг поступило 485 миллиардов рублей. Официальные дилеры занимают 8,5% рынка, что равняется 60,7 миллиарда рублей. Независимые станции технического обслуживания контролируют порядка 37%, или 267,4 миллиарда рублей.

Большая часть работы выполняется владельцами автомобилей или частными механиками – это 54,5% или 391 миллиард рублей. В расчетах брали только стоимость услуг, без учета запчастей и расходных материалов.

Были также изучены объемы популярных услуг: мойка автомобилей оценивается в 221 миллиард рублей, шиномонтаж – в 46,8 миллиарда, кузовной ремонт – в 217,2 миллиарда рублей.

Ранее «За рулем» сообщал, что аналитик Целиков оценил перспективы автобренда KGM в РФ в 2026 году.

Источник:  Авто Mail
