Geely подняла цены на кроссоверы

В России с января выросли цены почти на все кроссоверы марки Geely

Компания Geely с 1 января 2026 года подняла цены на все свои кроссоверы в России, кроме модели Monjaro. Рост стоимости составляет от 800 до 100 000 рублей в зависимости от комплектации.

Компактный кроссовер Geely Cityray подорожал на символические 800 рублей во всех версиях, кроме базовой Comfort. Цена базовой комплектации осталась на уровне 2 849 990 рублей. Стоимость других версий соответственно выросла до 3 094 990, 3 214 990 и 3 254 990 рублей.

Модель Atlas подорожала по-разному в каждой из трех комплектаций. При этом с рынка убрали версии 2024 года, на которые раньше действовали скидки от 120 000 до 170 000 рублей. В итоге Atlas стал дороже фактически еще сильнее: на сумму от 163 800 до 233 800 рублей.

Для семиместного кроссовера Okavango сохранилась только комплектация Flagship, которая подорожала на 11 800 рублей и теперь стоит 3 908 990 рублей.

Первый электромобиль Geely в России – EX5 – впервые с начала продаж в марте подорожал на 70 000 рублей в комплектации Pro и на 75 000 рублей в версии Max.

Гибридный кроссовер EX5 EM-i также получил повышение цен в обеих комплектациях на 100 000 рублей. Новые цены составляют 3 669 990 рублей за версию Pro и 3 969 990 рублей за Max.

Рекомендуем РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ! Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!



ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Ранее «За рулем» сообщал, что аналитик Целиков оценил перспективы автобренда KGM в РФ в 2026 году.