11 января
На рынок вышел новый семейный Geely с большим запасом хода

Geely начала прием заказов на Galaxy V900 с технологией Super AI Range-Extender

Китайская компания Geely открыла прием предзаказов на новый минивэн Galaxy V900 с технологией Super AI Range-Extender, которая увеличивает запас хода.

Этот автомобиль основан на модели LEVC L380 и оснащен гибридной системой, включающей 1,5-литровый бензиновый двигатель и два электромотора с общей мощностью 340 кВт (456 л.с.). Запас хода на электротяге составляет от 200 до 240 км по циклу CLTC, а общий запас хода достигает 1200 км.

Внешне модель отличается двухслойной передней панелью с LED-полосой длиной 1,75 метра и фирменной оптикой сзади.

Geely Galaxy V900
Geely Galaxy V900
Минивэн доступен в трех вариантах салона – на 6, 7 и 8 мест. Сиденья второго ряда оборудованы функциями «нулевой гравитации», вентиляцией, подогревом, массажем и экранами на подлокотниках.

Место для ног на втором и третьем рядах превышает 1000 мм, а объем багажника достигает 1100 литров.

Geely Galaxy V900 оснащен современной системой помощи водителю ADAS G-Pilot H5, включающей лидары, радары и 11 камер высокого разрешения.

Источник:  CarNewsChina
Лежнин Роман
Фото:CarNewsChina
11.01.2026 
Фото:CarNewsChina
