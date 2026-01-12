#
12 января
12 января
12 января
Неделя 5-12 января поставила антирекорд продаж машин в России

Эксперт Целиков подвел итоги первых двух недель января на авторынке РФ

Первая неделя 2026 года показала оптимистичные результаты для авторынка, однако праздничная неделя с 5 по 12 января оказалась неудачной.

С 29 декабря 2025-го по 4 января было зарегистрировано более 18 тысяч новых легковых автомобилей, около 1,5 тысячи легких коммерческих и свыше 600 грузовых машин, сообщил глава «Автостата» Сергей Целиков.

Падение продаж с 5 по 12 января стало заметным: всего около 13 тысяч легковых автомобилей, чуть более тысячи легких коммерческих и менее 200 грузовиков было поставлено на учет.

Подобного недельного падения продаж в прошлом году не наблюдалось.

Эксперт объяснил, что снижение спроса связано с тем, что все семь дней были праздничными, и в ряде регионов России прошли сильные снегопады, что снижало активность потенциальных покупателей автомобилей.

Ранее «За рулем» сообщал, что аналитик Целиков оценил перспективы автобренда KGM в РФ в 2026 году.

Источник:  телеграм-канал Сергея Целикова
