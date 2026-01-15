#
15 января
15 января
15 января
Авторынок 2026: стабильность, рост цен или борьба за клиента?

Елена Сафонова: Китайские бренды разворачиваются в сторону улучшения сервиса

В новом году российский авторынок вступает в период действия новых, уже сформировавшихся правил игры, где стабильность означает предсказуемость трендов.

Прогнозы продаж новых автомобилей строятся вокруг двух ключевых факторов: сохраняющегося дефицита машин и роста цен. О том, чего ждать покупателям и как меняются их предпочтения, рассказала наш эксперт.

Елена Сафонова, управляющий директор департамента по работе с автодилерами и автопроизводителями компании «Ренессанс страхование»:

– Существенного роста продаж мы не прогнозируем из-за сохраняющегося дефицита автомобилей, который сформировался в конце прошлого года и требует времени на восполнение. Также нет предпосылок для быстрого снижения ключевой ставки. Автомобили не будут дешеветь, цены будут расти, в том числе из-за инфляции и повышения НДС.

Потребителям не стоит ждать снижения цен или возвращения европейских брендов. Скорее, они могут ожидать новинок от китайских марок и расширения их ассортимента.

Покупка китайского автомобиля — часто вынужденный выбор. Однако уже наблюдается разворот тренда у ряда китайских брендов в сторону улучшения сервиса и работы с клиентами.

Основным фактором, который может заставить человека купить автомобиль прямо сейчас, являются ожидания по дальнейшему росту цен, которые уже реализуются.

Алексеева Елена
Фото:freepik / prostooleh
15.01.2026 
Фото:freepik / prostooleh
