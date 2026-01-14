#
Ford решил запатентовать в России еще два бренда: подробности

Ford подал заявки на регистрацию трех товарных знаков в РФ

Компания Ford подала в Россию заявки на регистрацию трех торговых знаков, согласно данным Роспатента.

В перечень входит логотип Ford, бренд Mustang и название Motorcraft, под которым выпускаются фирменные автозапчасти. Заявки подала компания «Форд Мотор Компани» с адресом в штате Мичиган, США.

Регистрация этих товарных знаков в России не означает, что Ford планирует возвращение на российский рынок. Автопроизводитель таким образом обеспечивает защиту своих авторских прав.

Ранее «За рулем» сообщал, что на Госуслугах теперь можно проверить машины такси.

Источник:  ТАСС
Ушакова Ирина
Фото:Flickr
14.01.2026 
Фото:Flickr
