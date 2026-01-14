Ford решил запатентовать в России еще два бренда: подробности

Ford подал заявки на регистрацию трех товарных знаков в РФ

Компания Ford подала в Россию заявки на регистрацию трех торговых знаков, согласно данным Роспатента.

В перечень входит логотип Ford, бренд Mustang и название Motorcraft, под которым выпускаются фирменные автозапчасти. Заявки подала компания «Форд Мотор Компани» с адресом в штате Мичиган, США.

Регистрация этих товарных знаков в России не означает, что Ford планирует возвращение на российский рынок. Автопроизводитель таким образом обеспечивает защиту своих авторских прав.

