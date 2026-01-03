Ford вернет Focus и Fiesta с помощью Renault

Ford и Renault создадут 2 электромобиля под американским брендом

Ford и Renault Group заключили стратегическое партнерство с целью разработки двух полностью новых электромобилей Ford для Европы, которые будут построены на электрической платформе Ampere – технологического подразделения Renault.

Это сотрудничество позволит Ford эффективно расширить свое электрическое портфолио, используя проверенную архитектуру, на которой уже выпускаются такие модели, как Renault Megane E-Tech и новый Renault 5.

Интересно, что производство будет развернуто не на немецком заводе Ford в Кельне, а на французском предприятии Renault ElectriCity.

Несмотря на использование французской технологической «начинки», Ford подчеркивает, что будущие модели получат полностью независимый дизайн и фирменные динамические характеристики, свойственные бренду.

Хотя официальные названия новинок пока не раскрыты, в отраслевых кругах активно обсуждается возможное возвращение культовых европейских имен Ford, таких как Fiesta или Focus, снятых с производства в последние годы.

Партнеры также намерены сотрудничать в сегменте коммерческого транспорта в Европе, включая возможность разработки и производства легких фургонов под обоими брендами.

Первый легковой электромобиль Ford на платформе Ampere ожидается в продаже в начале 2028 года.

