Ford вернет Focus и Fiesta с помощью Renault
Ford и Renault Group заключили стратегическое партнерство с целью разработки двух полностью новых электромобилей Ford для Европы, которые будут построены на электрической платформе Ampere – технологического подразделения Renault.
Это сотрудничество позволит Ford эффективно расширить свое электрическое портфолио, используя проверенную архитектуру, на которой уже выпускаются такие модели, как Renault Megane E-Tech и новый Renault 5.
Интересно, что производство будет развернуто не на немецком заводе Ford в Кельне, а на французском предприятии Renault ElectriCity.
Несмотря на использование французской технологической «начинки», Ford подчеркивает, что будущие модели получат полностью независимый дизайн и фирменные динамические характеристики, свойственные бренду.
Хотя официальные названия новинок пока не раскрыты, в отраслевых кругах активно обсуждается возможное возвращение культовых европейских имен Ford, таких как Fiesta или Focus, снятых с производства в последние годы.
Партнеры также намерены сотрудничать в сегменте коммерческого транспорта в Европе, включая возможность разработки и производства легких фургонов под обоими брендами.
Первый легковой электромобиль Ford на платформе Ampere ожидается в продаже в начале 2028 года.
