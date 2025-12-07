#
Шестой Renault Clio едет дальше, выглядит смелее

Новое поколение гибридного хэтчбека Renault Clio расходует 5 литров на 100 км

На тестовых дорогах Лиссабона новый, шестой Renault Clio продемонстрировал, что его запас хода на электротяге (1000 км) оказался выше ожиданий.

Новый Clio сразу выделяется на фоне предшественников и даже нынешних моделей Renault. Его выросшие габариты – 4116 мм в длину и 1768 мм в ширину – делают его просторнее внутри и внешне солиднее прямых конкурентов.

На выбор предлагают только два мотора: бензиновый TCe на 115 л.с. и гибридную установку E-Tech 160 мощностью 158 л.с. Младший двигатель исчез из линейки, что говорит о новом позиционировании автомобиля.

За рулем гибридный Clio в дорогой комплектации Techno показал себя уверенно. В городском потоке он часто движется почти бесшумно на электротяге, а при разгоне система демонстрирует хорошую отзывчивость.

На трассе, особенно в режиме интенсивного ускорения, можно заметить характерные для гибридов Renault небольшие задержки при переключениях. Однако расход топлива остается на впечатляюще низком уровне – около 5 литров на 100 км даже при активной езде.

Салон стал современнее и получил технологичную мультимедийную систему на базе Google. Особенностью обновления стал новый интеллектуальный режим Smart, который автоматически переключает параметры между спортивным и экономным стилем вождения в зависимости от ситуации на дороге.

Источник:  Auto, Motor und Sport
Алексеева Елена
Фото:Renault
07.12.2025 
