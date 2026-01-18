GPS-навигаторы учатся говорить по-человечески

TomTom и партнер сделают голосовые помощники в авто естественными и полезными

Эпоха роботизированных голосов в автомобильных навигаторах, кажется, подходит к концу.

Компания TomTom на выставке CES 2026 объявила о стратегическом партнерстве со SoundHound AI, чтобы наделить GPS-навигаторы «человеческим» звучанием. Их совместная разработка заменит устаревшие жесткие команды на естественный разговорный интерфейс – и такая эволюция давно назрела.

Новая система позволит водителям в простом и живом диалоге с системой выстраивать сложные маршруты с несколькими остановками или, например, искать зарядные станции для электромобилей. Это важный шаг вперед, поскольку многие современные навигаторы и голосовые помощники в авто по-прежнему требуют точных формулировок и отвечают неестественно, особенно на фоне Siri или Google Assistant.

Пока автопроизводители премиум-сегмента внедряют продвинутые системы распознавания речи, массовый рынок ждал доступного решения. Искусственный интеллект идеально подходит для этой задачи, умея анализировать и имитировать живую речь. TomTom планирует предлагать автопроизводителям готовый ИИ-голосовой модуль, что ускорит его появление в новых моделях.

Этот тренд подтверждается на глобальном уровне: на той же CES Ford анонсировал собственного ИИ-помощника для автомобилей с 2027 года. Ожидается, что в ближайшие годы «разговаривающий» GPS-навигатор из приятной опции превратится в стандарт, делая поездки не только технологичными, но и по-настоящему комфортными.

