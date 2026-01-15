Выяснилось, как сильно подорожали автомобили в минувшем году

Авто.ру Оценка: цены на новые российские авто в 2025 году взлетели на 22%

Аналитики сервиса Авто.ру Оценка подвели итоги 2025 года на рынке новых автомобилей. Главным трендом стал резкий рост средней цены отечественных марок, которая за год увеличилась почти на четверть, достигнув 1,95 млн рублей.

Это произошло на фоне общего охлаждения спроса и значительной перестройки рынка: доля объявлений о новых китайских автомобилях сократилась более чем вдвое, в то время как сегмент российских марок, напротив, вырос.

Год начался с периода снижения цен из-за переизбытка предложения, но ситуация кардинально изменилась с августа. Укрепление позиций новых отечественных брендов, таких как Tenet и Solaris, вместе с повышением розничных цен на модели текущего года, развернуло тренд в сторону роста. Средняя стоимость нового китайского автомобиля к декабрю поднялась до 3,82 млн рублей (+ 8,3%).

Региональная картина цен оказалась очень пестрой. Если в Нижегородской, Оренбургской и Калужской областях средняя цена заметно снизилась (до почти 20%), то в Саратовской области она, напротив, совершила рывок на 36,5%. В Москве и области стоимость немного просела, опустившись в декабре до 3,69 млн рублей, а в Санкт-Петербурге и Ленинградской области – выросла на 2% (до 3,15 млн рублей).

Динамика цен на конкретные модели также была разнонаправленной. Среди лидеров падения оказались некоторые китайские модели, например, Hongqi H5 (-13%; 3,97 млн рублей) и Voyah Dream(-13%; 8,45 млн рублей).

На другом конце спектра оказались: GAC GS8 (+6%; 4,76 млн рублей), Changan Uni-S (+4%; 3,07 млн рублей), Changan Uni-V (+3,6%; 3,22 млн рублей), GAC M8 (+3%; 6,5 млн рублей) и Changan CS95 (+3%; 4,62 млн рублей).

