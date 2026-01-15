Присмотритесь, как паркуется сосед — теперь вы знаете о нем все!

Авто Mail объяснил, как манера парковаться выдает личность человека

Изучающие поведение водителей социологи обнаружили, что при маневрировании и парковке человек совершенно не обязательно выбирает объективно лучшее место для стоянки.

Вместо этого большинство водителей руководствуются собственным набором привычек и соображений, по которым можно очень многое рассказать о его характере и типе личности. Вот какие закономерности выводит источник.

Парковка задним ходом – склонность к планированию, стратегическое мышление, готовность совершать усилия ради удобства в будущем;

Парковка поперек разметки и логики — не обязательно хамство, может быть признаком стресса и эмоционального истощения;

«Идеальная» парковка за несколько раз – перфекционизм (не всегда продуктивный), свойственный программистам, дизайнерам, бухгалтерам;

Как можно ближе ко входу в магазин – психологическая потребность в символической победе;

Рядом с другой машиной на пустой парковке – проявление стадного инстинкта («выжить», держать в группе).

Кстати, стереотип о том, что женщины паркуются хуже мужчин, был опровергнут британской компанией NCP (National Car Parks) в ходе исследования поведения 2500 водителей в 2012 году, отмечает источник. Согласны с этим? Узнали кого-то в приведенном выше списке? Знаете другие способы определить характер человека по манере парковаться? Ждем вас в комментариях!

