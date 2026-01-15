Присмотритесь, как паркуется сосед — теперь вы знаете о нем все!
Изучающие поведение водителей социологи обнаружили, что при маневрировании и парковке человек совершенно не обязательно выбирает объективно лучшее место для стоянки.
Вместо этого большинство водителей руководствуются собственным набором привычек и соображений, по которым можно очень многое рассказать о его характере и типе личности. Вот какие закономерности выводит источник.
- Парковка задним ходом – склонность к планированию, стратегическое мышление, готовность совершать усилия ради удобства в будущем;
- Парковка поперек разметки и логики — не обязательно хамство, может быть признаком стресса и эмоционального истощения;
- «Идеальная» парковка за несколько раз – перфекционизм (не всегда продуктивный), свойственный программистам, дизайнерам, бухгалтерам;
- Как можно ближе ко входу в магазин – психологическая потребность в символической победе;
- Рядом с другой машиной на пустой парковке – проявление стадного инстинкта («выжить», держать в группе).
Кстати, стереотип о том, что женщины паркуются хуже мужчин, был опровергнут британской компанией NCP (National Car Parks) в ходе исследования поведения 2500 водителей в 2012 году, отмечает источник. Согласны с этим? Узнали кого-то в приведенном выше списке? Знаете другие способы определить характер человека по манере парковаться? Ждем вас в комментариях!
- «За рулем» можно читать и в MAX
РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!
Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!