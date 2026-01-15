Путешествия
МаршрутыНа выходныеС детьмиЗа границуКараванинг
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Дилеры: российский авторынок оживет к весне
15 января
Дилеры: российский авторынок оживет к весне
Эксперт Терлюкевич предположил, что машины в РФ...
Продажи китайских машин в РФ резко обвалились
15 января
Продажи китайских машин в РФ резко обвалились
«Автостат»: в 2025 году продажи новых китайских...
Специалист назвал китайские авто с пробегом, которые не стоит покупать
15 января
Специалист назвал китайские авто с пробегом, которые не стоит покупать
Эксперт Ковалев: Китайские машины старше 15 лет...

Присмотритесь, как паркуется сосед — теперь вы знаете о нем все!

Авто Mail объяснил, как манера парковаться выдает личность человека

Изучающие поведение водителей социологи обнаружили, что при маневрировании и парковке человек совершенно не обязательно выбирает объективно лучшее место для стоянки.

Рекомендуем
А вы знаете, как правильно заезжать на парковку? Эксперт объяснил нюансы

Вместо этого большинство водителей руководствуются собственным набором привычек и соображений, по которым можно очень многое рассказать о его характере и типе личности. Вот какие закономерности выводит источник.

  • Парковка задним ходом – склонность к планированию, стратегическое мышление, готовность совершать усилия ради удобства в будущем;
  • Парковка поперек разметки и логики — не обязательно хамство, может быть признаком стресса и эмоционального истощения;
  • «Идеальная» парковка за несколько раз – перфекционизм (не всегда продуктивный), свойственный программистам, дизайнерам, бухгалтерам;
  • Как можно ближе ко входу в магазин – психологическая потребность в символической победе;
  • Рядом с другой машиной на пустой парковке – проявление стадного инстинкта («выжить», держать в группе).
«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Кстати, стереотип о том, что женщины паркуются хуже мужчин, был опровергнут британской компанией NCP (National Car Parks) в ходе исследования поведения 2500 водителей в 2012 году, отмечает источник. Согласны с этим? Узнали кого-то в приведенном выше списке? Знаете другие способы определить характер человека по манере парковаться? Ждем вас в комментариях!

  • «За рулем» можно читать и в MAX
Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Источник:  Авто Mail
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Иннокентий Кишкурно
Фото:Роман Пименов/ТАСС
Количество просмотров 14
15.01.2026 
Фото:Роман Пименов/ТАСС
Поделиться:
Оцените материал:
0