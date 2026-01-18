Путешествия
Машина заглохла на автомагистрали — что делать?

«Автодор» разъяснил порядок действий при поломке машины на автомагистрали

Государственная компания «Автодор» опубликовала в соцсетях памятку о том, что следует делать, если машина сломалась на автостраде.

Если вы сломались на автомагистрали и не можете двигаться дальше:

  • включите аварийную сигнализацию
  • наденьте светоотражающий жилет
  • установите знак аварийной остановки
  • перейдите за барьерное ограждение
  • позвоните в службу аварийных комиссаров: *2323
Только после этого можно звонить в автосервис для консультации – у вас есть 15-20 минут до приезда комиссара, который поможет переместиться в безопасное место. В компании отмечают, что часто водители нарушают правильный порядок действий и остаются на автомагистрали, иногда вместе с пассажирами. Это запрещено и смертельно опасно, подчеркивают в «Автодоре».

Источник:  Автодор
Иннокентий Кишкурно
18.01.2026 
