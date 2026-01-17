#
Названы самые перспективные автоновинки России в 2026 году

«Прагматика»: появление Lada Azimut станет знаковым событием для авторынка РФ

SUV остается самым перспективным сегментом на российском автомобильном рынке. В 2026 году одним из главных событий может стать появление в продаже кроссовера Lada Azimut, считает коммерческий директор дилерской сети «Прагматика» Александр Шапринский.

Lada Azimut
Lada Azimut

Другой эксперт, директор департамента продаж новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов, выделяет среди перспективных моделей 2026 года крупный кроссовер Voyah Taishan, компактный Omoda C3 и новый кроссовер бренда Exlantix.

Директор розничных продаж АГ «Авилон» Илья Петров отмечает, что в 2024 году российский рынок автомобилей ждет значительное обновление. Помимо новинок Omoda в продаже появятся также Jaecoo, Tenet и Changan. Changan при этом представит автомобили собственного суббренда Deepal.

Voyah Taishan
Omoda C3
Он полагает, что потенциал большинства новинок будет определяться уровнем локализации производства, стоимостью и тем, насколько точно производители смогут попасть в актуальный спрос в ключевых сегментах.

Ранее «За рулем» сообщал, что на Госуслугах теперь можно проверить машины такси.

  «За рулем» можно читать и в MAX
Источник:  Автостат
Ушакова Ирина
Фото:АВТОВАЗ
17.01.2026 
Фото:АВТОВАЗ
