Модельный ряд Renault пополнится новым крупным кроссовером: подробности

Renault представила кроссовер Filante с гибридной силовой установкой

Компания Renault представила новый кроссовер под названием Filante. Это крупная модель с длиной кузова 4915 мм.

Renault Filante

Автомобиль создавался для рынков Азии, Южной Америки и Ближнего Востока. Первые продажи стартуют в Южной Корее уже в марте, где Filante будут выпускать на заводе в Пусане.

Новинка выделяется дизайном радиаторной решетки с ячейками в форме логотипа Renault. Размеры машины составляют 4915 мм в длину, 1890 мм в ширину и 1635 мм в высоту. Колесная база равна 2820 мм.

Модель построена на платформе CMA, разработанной Volvo и Geely. Filante оснащен гибридной силовой установкой на базе 1,5-литрового двигателя мощностью 150 л.с. и двумя электромоторами. Общая мощность гибридной системы – 250 л.с.

Интерьер Renault Filante

Интерьер кроссовера включает три экрана на передней панели, что указывает на использование архитектуры Geely Monjaro. Renault сообщает, что в пределах города до 75% поездок можно выполнять только на электричестве.

В комплектацию Filante входят трехзонный климат-контроль, акустика Bose или Arkamys, цифровое зеркало заднего вида и система автоматического экстренного подруливания. О цене нового кроссовера пока информации нет.

