#
МолнияВыиграй ЛадуРазборка неделиЖурнал на домУтильсборШиныСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Купава-273140
18 января
В Белоруссии представили комфортный автодом с «душевными» опциями
Минский автозавод и МАЗ-Купава представили...
Универсальный кемпер-прицеп Honda можно буксировать даже на CR-V
18 января
Универсальный кемпер-прицеп Honda можно буксировать даже на CR-V
Honda Base Station — это прототип...
В конце 2025 года на рынке РФ появилось много новых машин: что это за модели?
18 января
В конце 2025 года на рынке РФ появилось много новых машин: что это за модели?
«Автостат»: в декабре 2025 года на рынке РФ...

Популярный кроссовер Mazda превратили в суровый внедорожник

Ателье AutoExe представило пакет доработок Active XRoss для Mazda CX-60

Японское тюнинг-ателье AutoExe представило новый пакет доработок для Mazda CX-60 под названием Active XRoss. Презентация прошла на автосалоне в Токио.

Mazda CX-60 Active XRoss
Mazda CX-60 Active XRoss

Рекомендуем
Онлайн-навигаторы 2026 — у них есть функции, о которых мало кто знает!

Модель получила защитные алюминиевые пластины, матово-чёрную решётку радиатора и удлинённый спойлер. Для более агрессивного внешнего вида предлагаются матовые наклейки на капот и боковины, красные брызговики, накладки на дверные ручки и дополнительные LED-модули в бампере.

Интерьер изменён в более сдержанном стиле. Особое внимание уделено рулю с усечённым ободом, карбоновым вставкам, алюминиевой ручке КПП и подрулевым лепесткам.

Mazda CX-60 Active XRoss
Mazda CX-60 Active XRoss

Кроссовер оснащён 18-дюймовыми дисками Rays и внедорожными шинами Toyo Open Country. Есть опция лифт-комплекта подвески с увеличением дорожного просвета на 25 мм. Также улучшены элементы шасси – добавлены усилители кузова и распорки. Среди изменений – карбоновый впуск и улучшенный впускной тракт.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Выставочный автомобиль построен на базе Mazda CX-60 с подключаемой гибридной установкой на базе 2,5-литрового двигателя. Мощность системы составляет 323 л.с., что является максимальной комплектацией CX-60 в Японии.

Mazda CX-60 Active XRoss
Mazda CX-60 Active XRoss

Большую часть элементов Active XRoss уже можно заказать в Японии. Полная стоимость комплекта без учёта колес и лифта подвески составляет около 1,52 млн иен (приблизительно 748 тыс. рублей). В то же время базовая Mazda CX-60 там стоит от 3,27 млн иен.

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Источник:  Carscoops
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Лежнин Роман
Фото:Carscoops
Количество просмотров 12
18.01.2026 
Фото:Carscoops
Поделиться:
Оцените материал:
0