Популярный семейный кроссовер Skoda снова можно купить в РФ: называем цены

В РФ возобновили продажи кроссоверов Skoda Kodiaq по цене от 3,9 млн рублей

В Россию вернулся популярный кроссовер Skoda Kodiaq. Сейчас на рынке представлено около 150 таких машин, при этом минимальная цена составляет 3 890 000 рублей.

Новый Kodiaq можно заказать из Владивостока – это переднеприводная версия Luxury с пятью местами, 2,0-литровым бензиновым турбомотором мощностью 186 л. с. и семиступенчатой коробкой DSG.

В оснащение этой модели входят фронтальные и боковые подушки безопасности, датчики дождя и давления в шинах, светодиодное освещение, беспроводная зарядка для телефона, мультимедиа с ЖК-дисплеем, камера заднего вида, парктроники спереди и сзади, круиз-контроль, двухзонный климат-контроль, 19-дюймовые литые диски и панорамная крыша с люком.

Skoda Kodiaq

Полный привод и более мощный 220-сильный двигатель доступны в максимальной комплектации за 4 100 000 рублей — такой автомобиль привезут под заказ в Воронеж. В него входят цифровая приборная панель, семиместный кожаный салон с перфорацией, кожаный руль с подогревом, большой мультимедийный дисплей, адаптивный круиз-контроль и камера кругового обзора.

В Сыктывкаре такой же кроссовер стоит примерно 4 200 000 рублей, а в Ижевске и Екатеринбурге – около 4 400 000 рублей. В Нижнекамске предлагают версию с 2,0-литровым 180-сильным двигателем и полным приводом по цене тоже 4 400 000 рублей.

Интерьер Skoda Kodiaq

Есть машины в наличии по цене от 4 470 000 рублей, например, в Башкирии, Воронеже, Подмосковье, Москве, Кирове и Краснодаре.

Также Skoda Kodiaq предлагается в других городах России, включая Казань, Санкт-Петербург, Тюмень, Астрахань и др. Самые свежие модели второго поколения стоят дороже – в Краснодаре минимум 5 365 000 рублей, а в Москве цены начинаются от 5 800 000 рублей.

Ранее «За рулем» сообщал, что водителей в РФ в 2026 году ждут рост цен на авто, новые штрафы и ГОСТ на знаки.

