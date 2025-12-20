#
Внедорожники УАЗ получат улучшенную шумоизоляцию
20 декабря
УАЗ автоматизировал процесс нанесения мастики...
Раскрыта статистика параллельного импорта машин в РФ с 2022 года: данные удивят
20 декабря
С начала 2022 года в РФ неофициально ввезено...
Назван средний размер автокредитов в России
20 декабря
НБКИ: в РФ средний размер автокредитов в ноябре...

Самый известный семейный кроссовер Skoda вернулся в Россию с приятной ценой

Продажи кроссоверов Skoda Kodiaq возобновлены в РФ с ценами от 3,89 млн рублей

С момента, когда чешская компания Skoda и ее популярный кроссовер Kodiaq перестали официально продаваться в России, начался массовый импорт автомобилей из Китая. Цены на Kodiaq на одном из классифайдов стартуют от 3,89 млн рублей.

Самый дешевый вариант, который предлагают во Владивостоке, стоит 3 890 000 рублей. Это переднеприводная версия Luxury с 2,0-литровым бензиновым турбомотором мощностью 186 л.с., работающим в паре с 7-ступенчатым роботом DSG.

В ее комплектацию входят полезные опции, такие как фронтальные и боковые подушки, а также датчики дождя и давления в шинах, беспроводная зарядка для смартфонов, мультимедиа с ЖК-дисплеем, камера заднего вида, парктроники, круиз-контроль, двухзонный климат-контроль, 19-дюймовые диски, панорамная крыша с люком и кожаная отделка салона.

Skoda Kodiaq
Skoda Kodiaq
За 4 100 000 рублей в Москве предлагается семиместный Kodiaq в комплектации Ultimate, который оснащен 2,0-литровым 220-сильным турбомотором и полным приводом. В данной версии присутствуют кожаный салон черно-коричневого оттенка, цифровая приборная панель, мультимедийная система, электронные регулировки передних сидений и стояночный тормоз.

Также в Санкт-Петербурге аналогичный кроссовер с трехрядным салоном оценили от 4 305 000 рублей, во Владивостоке – от 4 390 000 рублей, а в Ижевске – от 4 399 000 рублей. На середину декабря в наличии доступно более 300 новых Skoda Kodiaq китайской сборки. Автомобили можно найти в Подмосковье, Москве, Екатеринбурге и других крупных городах России.

Интерьер Skoda Kodiaq
Интерьер Skoda Kodiaq

Дополнительно на рынке появились два кроссовера европейской сборки, доступные только под заказ. Один из них предложен за 6 500 000 рублей с 1,5-литровым 150-сильным бензиновым турбомотором и гибридной системой (MHEV). Второй кроссовер с 2,0-литровым 150-сильным турбодизелем и передним приводом будет продаваться за 8 590 000 рублей с учетом нового утильсбора и 20-процентного НДС.

  • «За рулем» можно читать и в MAX
Источник:  Автоновости дня
Лежнин Роман
Фото:
«За рулем»
Количество просмотров 25
20.12.2025 
Отзывы о Skoda Kodiaq (2)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Skoda Kodiaq  2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Вместительный
Недостатки:
1,4 явно не для загородной езды даже на дачу. Хоть и на трассе приемистый.
Комментарий:
Выбор в пользу 2.0 , дизель слишком уж дорог (((
-9