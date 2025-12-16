Семейный кроссовер Skoda снова продается в России: называем цены

В РФ в продаже появились кроссоверы Skoda Kodiaq по цене от 2,5 млн рублей

С момента, как чешская компания Skoda прекратила официальные продажи популярного семейного кроссовера Kodiaq в России, началась его активная доставка из Китая.

Это авто, производимое на двух заводах совместного предприятия Shanghai Volkswagen, можно найти на сайтах объявлений по цене от 3,9 млн рублей.

Самая низкая цена на новый Skoda Kodiaq китайской сборки во Владивостоке составляет 3 890 000 рублей. В этом случае предлагается переднеприводная версия Luxury, оснащающаяся 2,0-литровым бензиновым турбомотором мощностью 186 л. с. и 7-ступенчатым роботом DSG.

Skoda Kodiaq

В комплектацию входят фронтальные и боковые подушки безопасности, датчики дождя и давления в шинах, светодиодные фары, беспроводная зарядка для смартфонов, мультимедийная система с ЖК-дисплеем, камера заднего вида, парктроники спереди и сзади, круиз-контроль, двухзонный климат-контроль, 19-дюймовые диски, панорамная крыша с люком и кожаная обивка.

Интерьер Skoda Kodiaq

4 100 000 рублей в Москве стоит семиместный Kodiaq в комплектации Ultimate с 2,0-литровым 220-сильным турбомотором и полным приводом, куда входят кожаный салон черно-коричневого цвета и цифровая приборная панель.

В Санкт-Петербурге аналогичный кроссовер с трехрядным салоном оценен минимум в 4 305 000 рублей, во Владивостоке – 4 390 000 рублей, а в Ижевске он уже доступен для приобретения за 4 399 000 рублей.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли новый кроссовер Toyota дешевле 2 млн рублей.

