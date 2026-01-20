#
МолнияВыиграй ЛадуРазборка неделиЖурнал на домУтильсборШиныСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Интерьер Chery Fulwin T9L
20 января
Просторный салон и богатое оснащение — этот крутой кроссовер уже можно заказать
Chery открыла приём слепых заказов на...
Новые ГОСТы на алкозамки для машин: что об этом известно
20 января
Новые ГОСТы на алкозамки для машин: что об этом известно
Росстандарт утвердил новые ГОСТы на алкозамки...
Продажи автомобилей Москвич в 2025 году сократились
20 января
Продажи автомобилей Москвич в 2025 году сократились
«Автостат»: в РФ в 2025-м реализовали на треть...

В России резко подорожал ремонт машин

Fit Service: средний чек на ремонт автомобилей в России вырос на 16%

В 2025 году средний чек на обслуживание и ремонт автомобилей в России увеличился на 16%. Об этом сообщила директор сервиса Fit Service Татьяна Овчинникова.

Рекомендуем
Выбираем недорогой универсальный автомобиль: сравнили две Лады и Солярис

Количество нормо-часов на одного клиента выросло на 10%. Также среднее число запчастей, приобретаемых за визит, возросло с 7,8 до 8,1. Это связано с тем, что средний возраст автомобилей в стране превышает 15 лет, а более 70% машин имеют возраст старше 10 лет. По данным сети, средний чек достиг 11,7 тыс. рублей.

Рост затрат на ремонт объясняется не увеличением цен, а усложнением выполняемых работ. Владельцам автомобилей приходится тратить больше средств на сложные и объемные процедуры для поддержания исправности транспорта.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Плановое и регулярное техническое обслуживание становится особенно важным. Эксперт подчеркнула, что своевременный уход позволяет обнаружить неисправности на ранних этапах и избежать серьезных поломок и больших затрат на ремонт или замену деталей.

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Ранее «За рулем» сообщал, какие Toyota остаются в строю спустя десятки лет.

Источник:  Motor.ru
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 24
20.01.2026 
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0