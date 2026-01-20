В России резко подорожал ремонт машин

Fit Service: средний чек на ремонт автомобилей в России вырос на 16%

В 2025 году средний чек на обслуживание и ремонт автомобилей в России увеличился на 16%. Об этом сообщила директор сервиса Fit Service Татьяна Овчинникова.

Количество нормо-часов на одного клиента выросло на 10%. Также среднее число запчастей, приобретаемых за визит, возросло с 7,8 до 8,1. Это связано с тем, что средний возраст автомобилей в стране превышает 15 лет, а более 70% машин имеют возраст старше 10 лет. По данным сети, средний чек достиг 11,7 тыс. рублей.

Рост затрат на ремонт объясняется не увеличением цен, а усложнением выполняемых работ. Владельцам автомобилей приходится тратить больше средств на сложные и объемные процедуры для поддержания исправности транспорта.

Плановое и регулярное техническое обслуживание становится особенно важным. Эксперт подчеркнула, что своевременный уход позволяет обнаружить неисправности на ранних этапах и избежать серьезных поломок и больших затрат на ремонт или замену деталей.

