Как отсудить у УК до 1 млн рублей за падение сосульки на автомобиль

Эксперт Бондарь: Как добиться компенсации из-за падения снега с крыши на авто

Владельцы автомобилей могут получить компенсацию до одного миллиона рублей за повреждения, вызванные падением сосулек и снега на крышу машины, рассказал общественный деятель Дмитрий Бондарь.

Рекомендуем Правда и мифы про черный список страховщиков

Если у владельца оформлен полис каско, страховые компании часто признают сход снега страховым случаем и оплачивают полное возмещение ущерба. Однако важно проверить наличие такого пункта в договоре.

Ответственность за уборку снега и льда лежит на управляющих организациях или товариществах собственников жилья (ТСЖ). По правилам, установленным Постановлением Госстроя РФ № 170, эти службы обязаны контролировать состояние крыш и своевременно удалять снежные накопления.

«Также общие нормы статьи № 1064 Гражданского кодекса РФ указывают на то, что вред, причиненный имуществу, должен быть возмещен в полном объеме тем, кто его нанес. Даже если на стене дома висело предупреждение о сосульках, это, скорее всего, не снимет ответственности с коммунальных служб. Если говорить о деньгах, то выплаты могут зависеть от стоимости ремонта. В среднем, за небольшие вмятины владельцы получают около 100 тысяч рублей. Бывают случаи, когда за серьезные повреждения дорогих иномарок суды взыскивают более миллиона рублей», – заключил Дмитрий Бондарь.

Размер компенсации зависит от стоимости запчастей, ремонта, а также расходов на экспертизу и услуги юристов. Для получения выплат эксперт рекомендует действовать быстро.

Рекомендуется сразу вызвать полицию для составления протокола, который зафиксирует место падения льда и повреждения машины. Нужно сделать фотографии и постараться найти свидетелей. После этого следует провести экспертизу у независимого специалиста. По итогам можно направить претензию в управляющую компанию. Если компания откажется компенсировать ущерб, можно подать иск в суд.

Ранее «За рулем» сообщал, что Chery и Jaguar Land Rover запустят новый автобренд Freelander в 2026 году.

«За рулем» можно читать и в MAX