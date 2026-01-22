Сменился лидер: названы самые продаваемые пикапы в России
По итогам 2025 года в нашей стране было реализовано 22 тысячи новых пикапов. Как сообщают эксперты агентства «Автостат» со ссылкой на данные АО «ППК»*, это на 25% меньше, чем годом ранее. Также эксперты отмечают, что продажи пикапов снизились сильнее, чем рынок в целом, поэтому их доля за год сократилась – с 1,9% (в 2024-м) до 1,7% (в 2025-м).
На рынке новых пикапов в минувшем году сменился лидер марочного рейтинга. Так, на первое место вышел китайский бренд JAC с показателем 5 тысяч единиц (-17% к 2024 году). А вот китайский Great Wall (3,6 тыс. шт.; −48%) опустился на вторую позицию.
Далее следуют отечественные марки Sollers и УАЗ, реализовавшие 2,7 тыс. и 2,5 тыс. пикапов соответственно (на 11% и 39% меньше, чем в 2024-м). Замыкает топ-5 китайский Changan (2,2 тыс. шт.; −31%).
В модельном рейтинге тоже произошла смена лидера. В минувшем году самым продаваемым пикапом стал JAC T9, результат которого составил 3,5 тыс. экземпляров.
Прежний лидер – Great Wall Poer (2,6 тыс. шт.) – на этот раз занял вторую строчку. Кроме них, в первую пятерку вошли еще УАЗ Пикап (2,5 тыс. шт.), Сhangan Hunter Plus (2,1 тыс. шт.) и Sollers ST6 (2 тыс. шт.).
*АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «Автостат».
